Reduce el consumo de azúcar

Sin sacrificar el sabor en las celebraciones de Año Nuevo: Muñoz

Por: David Vázquez

En estos festejos decembrinos y de Año Nuevo, y ante el hecho de que surgen muchas dudas sobre el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, el médico Jorge Muñoz Camarena ofrece información útil para cuidar de nuestra alimentación durante esta temporada.

“Es muy común que muchos de nosotros descuidemos nuestra dieta regular durante los festejos decembrinos; por ello debemos mantener nuestra actividad física y fomentar un equilibrio en las porciones de alimentos que consumimos, sin sacrificar el disfrute de los sabores tan atractivos de la comida decembrina”, aseguró el galeno.

Agregó que hoy en día contamos con infinidad de alimentos con gran sabor para los festejos de esta temporada, y es importante aclarar algunas creencias y mitos acerca de los sustitutos de azúcar, bajos o sin calorías, herramienta valiosa para el control de la cantidad de calorías que consumimos.

“Existe el mito de que quienes toman bebidas de dieta, engordan; ante ello, es importante aclarar que los sustitutos de azúcar no son remedios mágicos. Por ejemplo, si en el cine pides unas palomitas grandes, nachos con queso, un chocolate y una bebida light (baja en calorías), esa propiedad de la bebida no hace que desaparezcan las calorías de los otros alimentos”, aseguró Muñoz Camarena.

Los platillos navideños no pierden su delicioso sabor con los sustitutos de azúcar, bajos o sin calorías. “Basados en la evidencia científica actual, el beneficio de usar sustitutos de azúcar es mayor que los riesgos atribuidos por mitos, mismos que no han sido comprobados. Los sustitutos de azúcar que se usan en los alimentos han sido aprobados para su seguridad de consumo, así que no hay nada que temer. No hay que olvidar que el exceso de calorías en la dieta diaria nos pone en una situación de riesgo para nuestra salud”, puntualizó.