México, peligroso para sacerdocio

En el 2017 fueron asesinados 23 misioneros en todo el mundo, siendo México el país más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal, con tres ejecutados este año, informó la agencia vaticana Fides.

En un reporte detalló que, de estos 23 misioneros, 13 eran sacerdotes, uno religioso, una religiosa y 8 laicos católicos.

Según Fides, esta lista anual no se refiere a misioneros “en sentido estricto”, sino que incluye también a los “agentes pastorales fallecidos de forma violenta, sin que se trate expresamente por ‘odio a la fe’”.

Y aclaró: “Por ello, preferimos no utilizar el término ‘mártires’, sino sólo en su sentido etimológico de ‘testigos’ para no entrar en el juicio que la Iglesia podrá dar sobre algunos de ellos de forma eventual, y que de igual modo tratamos de documentar en este mismo contexto anual”.

De acuerdo con el reporte, América es el continente más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal, y a su vez, México es el país más peligroso.

Fides detalló los 3 asesinatos ocurridos este año en México: El del sacerdote Joaquín Hernández Sifuentes, desaparecido el 3 de enero y encontrado sin vida unos días después; el del padre Felipe Carrillo Altamirano, asesinado el 26 de marzo aparentemente por robo; y el del padre José Miguel Machorro, apuñalado en plena Catedral Metropolitana de la Ciudad de México el 15 de mayo y fallecido el 3 de agosto, luego de una dolorosa agonía.

Otros asesinatos ocurridos este año en América –que por octavo año consecutivo es el continente más peligroso para ejercer el sacerdocio– se dieron en Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina.

El reporte de Fides confirmó lo que ya en México ha documentado anualmente el Centro Católico Multimedial (CCM), perteneciente a la orden de los hermanos paulinos: Que México es el país más peligroso del mundo para los sacerdotes.