Las oportunidades del 2018

Por: Demian Duarte

Justo en las vísperas de la noche de Año Nuevo, comienza a aparecer en medios especializados una noticia que puede ser la clave para resolver la incertidumbre que se viene respecto a escenarios de inestabilidad que le planteaba ayer en este mismo espacio, y es que el sector minero, particularmente en lo que corresponde a comodities y materias primas como es el cobre y el zinc, además de otros minerales como el litio e incluso el oro, vuelve a entrar en una etapa de auge.

Y mire, es interesante porque Sonora es un Estado que tiene bien metido en su ADN a la minería y aunque a muchos no les agrade o no lo quieran admitir, se trata de una de las formidables fortalezas que tiene Sonora.

Por eso yo veo en el sector minero nuestra primera gran oportunidad en este 2018.

En primera porque los precios del cobre se están disparando de manera acelerada a la par de la demanda de ese metal industrial, y por primera vez en 7 años está de regreso sobre los 7 mil dólares la tonelada, un nivel muy rentable que ya provocó que en nuestro Estado ese producto creciera en cuanto a volúmenes de producción un 12.9% en los primeros 10 meses del año y que para el cierre apuntaba a tener un incremento mayor.

Eso en primer lugar representa nuevas inversiones, y la posibilidad de que se dé un proceso acelerado de industrialización para aprovechar ese mercado demandante de cobre y que al final de cuentas se abran al menos otras 3 minas con fuertes inversiones en la región serrana del Estado y que Grupo México se decida a realizar dos proyectos que ha tenido en stand by en el área de Guaymas y Empalme, como es la ampliación de la terminal para minerales en el Puerto de Altura y segundo, la inversión de 700 millones de dólares en la planta para procesar el cobre y convertirlo en alambrón para exportarlo ya procesado a los mercados de Asia y África.

Sume usted la determinación de aprovechar con mayor amplitud los enormes valores de zinc que existen en Sonora, a partir también de una demanda sostenida de ese metal también de uso industrial.

Ahora agregue el hecho de que en este 2018 la nueva mina de litio que se ubicará en Magdalena de Kino y que pinta para convertirse en la mayor mina del mundo en cuanto a capacidad y reservas de ese mineral que se utiliza primordialmente en materias de aparatos electrónicos y en las pilas de los autos eléctricos que están entrando en auge.

Sigo sumando, ahora vea el caso del tema del Bitcoin y otras criptomonedas que después de inflarse como burbujas, ahora comienzan a reventarse, lo que le dará un componente especial a la minería de oro en Sonora, que ya es la principal del país, y que sin embargo se ha desacelerado en el ritmo de extracción al incrementar sus volúmenes en apenas 4% en el año.

La segunda oportunidad está en el sector agropecuario, que este año dio muy agradables noticias al convertir a Sonora en uno de los mayores exportadores de alimentos del país, con una fuerte diversificación de mercados y un valor de producción de 3 mil millones de dólares. Sonora puede seguir creciendo a partir de la perspectiva que se ha dado a la exploración de nuevas alternativas comerciales, recientemente se abrió el mercado de Australia para la uva de mesa y también en este año se consolidó una posición muy importante en Japón, Corea y China en la comercialización de carne de cerdo.

Por otra parte el mercado de los países árabes luce muy llamativo a partir de una fuerte de demanda de alimentos, que bien pueden proveer en buena medida los productores sonorenses.

La tercera gran oportunidad está en el sector industrial, pues si bien por una parte lo veo como un reto a partir de la idea de que Ford y su planta están en 2 y 3 respecto a que se va la producción del Fusion o si llega un nuevo vehículo, la verdad es que hay razones para ver con alto interés el fuerte desarrollo que tiene el sector de industria aeroespacial, que bien podría igualar e incluso superar el clúster de valor que tiene el negocio de autopartes y ensamble de vehículos en el Estado y la reciente llegada del proyecto de AT Engine a Hermosillo bien podría marcar el inicio de ese proceso.

La cuarta gran oportunidad ya está en marcha y bien se puede consolidar en 2018, Sonora tiene enorme potencial para generar energía solar, eso ya lo sabemos, sin embargo sigue captando inversiones millonarias y podrá convertirse en el mayor generador de energía de México a partir de fuentes sustentables, a la par de que el Estado ya es hoy por hoy superavitario en su capacidad de generar electricidad por métodos más tradicionales.

Finalmente veo al negocio de la cerveza, a partir de la determinación de Constellation Brands de incrementar su apuesta por la planta que compró de Modelo en Ciudad Obregón, como una oportunidad enorme, ningún corporativo invierte 760 millones de dólares en una instalación industrial en nuestro Estado, si no está viendo algo importante detrás y esa puede ser la gran oportunidad que esperaba la región sur de Sonora, luego que otras ciudades como Mexicali han rechazado la operación de esa firma que después de adquirir la línea de cervezas Corona, Pacífico y Modelo para el mercado de Estados Unidos, anda como loca buscando lugares en donde producir esa línea de productos. Si les sale la apuesta de Sonora, creo que pronto tendremos más novedades al respecto.

Esas son 5 oportunidades, que son primordialmente en el área económica, sin embargo son las claves que necesita nuestro Estado para mantener el paso en crecimiento, generar empleos y trasladar la sensación de bonanza económica desde el centro a las regiones, pues al final no hay nada más importante que una buena economía.

Sonora tiene un argumento sólido y es la diversificación de su economía, y si bien hoy en día el sector privado y el Gobierno enfrentan retos, también tienen oportunidades de oro, mismas que el conocimiento de causa y buen trabajo que han desplegado los secretarios Jorge Vidal Ahumada y Julio César Corona Valenzuela, podrá rendir frutos al asumir como prioridades estas 5 áreas de oportunidad que le comento.

Por hoy se me ha terminado el espacio, después le cuento de otras oportunidades que hay en el horizonte, sin embargo al ser está la última columna de este 2017 no quiero desaprovechar la ocasión para desearle amable lector que reciba el 2018 felizmente, con una visión optimista de las cosas y con el ánimo muy arriba. Nos leemos el lunes.

