Abierto IMSS en Año Nuevo

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, informa que durante la celebración de Año Nuevo del 1 de enero, contará con atención en el servicio de urgencias de los principales hospitales en el Estado.

El delegado estatal del IMSS, Miguel Jiménez Llamas, detalló que pese a que se suspende la atención de consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y de Especialidades de toda la Entidad, ésta área contará con guardias médicas para atender cualquier eventualidad.

Señaló que esto garantiza la oportuna atención, de calidad y calidez a los millones de derechohabientes en la región que se encuentran internos en el hospital, o bien, que pudieran acudir a recibir atención médica por alguna razón extraordinaria.

Agregó que es en estos días donde se pone especial cuidado en el otorga-miento de vacaciones con el fin de no afectar la prestación de los servicios, por ello, sólo se suspenden labores en los días establecidos por la Ley Federal del Trabajo y por el contrato que rige las relaciones con el Sindicato del IMSS.

Las unidades del IMSS que contarán con servicio de urgencias en Hermosillo son: El Hospital General de Zona No. 2 (calle Juárez y Seguro Social); HGZ No. 14 (avenida Tecnológico y Alberto Gutiérrez); Hospital de Gineco-Pediatría (Justo Sierra y Juárez), así como la UMF No. 37 (Manuel Z. Cubillas y Pedro Moreno).

Al igual que la Unidad de Medicina Familiar No. 2 (calle Alberto Gutiérrez y 14 de Abril); la UMF No. 63 (calle Escobedo y Ley Federal del Trabajo); la UMF No. 65 (perimetral norte, frente al CUM) y UMF No. 68 (Boulevard Calesa y Músaro).

En Ciudad Obregón, las unidades son: Hospital General Regional No. 1, en Calle Guerrero y Huisaguay; UMF No. 66 (calle Jalisco y 300) y UMF No. 33 (calle 16 de Septiembre en Cócorit).

Mientras que en Nogales estará en guardia el Hospital General de Zona No.5 y la UMF No. 64, en Guaymas el HGZ No.4 y el HGSZ No.54 de Empalme, y por último, en Navojoa el HGZ No.3