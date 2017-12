Miguel Layún llega a un acuerdo en España

Al fin un mexicano que tuvo más minutos en la banca que en canchas de Europa se mueve para llegar al Mundial en ritmo: Miguel Layún tiene ya un principio de acuerdo para jugar en el Alavés español, cedido del Porto, dueño aún de su carta.

El defensa veracruzano sumó su segunda ventana de transferencias pidiendo salir del club portugués, en donde está relegado al banquillo, para poder competir jugando y llegar en forma óptima al próximo Mundial; después de varias ofertas, incluidas de México, los Dragones aceptaron al fin prestarlo al club de Vitoria.

El arribo del lateral de 29 años fue una petición expresa del director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, quien después de viajar a Portugal para negociar la cesión, recibió el sí del Porto para contar con Layún por un año, con opción a extender el contrato otra temporada más.

los Dragones no quieren vender aún al mexicano, pues confían que se cotice jugando en España y después del Mundial puedan llegar ofertas más interesantes. El verano anterior, el conjunto lusitano se dio el lujo de despreciar ofertas de clubes como Lyon, que ofrecieron cerca de 5 millones de euros por Miguel. La cláusula de rescisión con el Porto ronda los 20 millones de euros.

Para poder llegar al Alavés, Layún habría cedido también en la cuestión salarial, pues el Deportivo no tiene un presupuesto boyante. Otra ventaja del veracruzano para moverse a España es que no cuenta como extra comunitario.

Lo único que resta es que el entrenador del Alavés confirme que el mexicano le interesa para que sea protagonista en el club, y que así Miguel viaje a España para sellar el traspaso, lo que podría darse estos días, antes de fin de año.