Mariana Seoane le huye a cirugías

La actriz Mariana Seoane (41 años) comentó que no teme al paso del tiempo, por lo que en este momento no piensa en hacerse cirugía estética alguna, ya que tratará de mantener su belleza natural el mayor tiempo posible.

Eso sí, acotó, no desecha la idea de darse unos piquetes de bótox, “sólo en ciertas partes estratégicas, como las arrugas que salen alrededor de los ojos (patas de gallo)”.

Ante las cámaras de televisión, la también actriz de la serie “El Chema”, indicó que es inevitable que las expresiones del rostro no se manifiesten, pues si se ríe, ahí están las arrugas, también los enojos delatan las arrugas, “por todo salen”, dijo sonriente.

Sin embargo cuando le cuestionaron sobre sus tratamientos para mantenerse despampanante, indicó que trata de no hacerse nada en el rostro.

“Si toco mi rostro… imagínate lo que sucederá después, voy a ver imperfecciones por todos lados y eso podría ser peligroso”, manifestó.

De esta manera Seoane tiene clara su relación con los arreglos estéticos: “Dicen que la mejor cirugía es la que te puedes hacer cuando llegas a un momento límite, a los 60 o un poco más, para ese tiempo podría decir ‘lo voy a pensar’”.