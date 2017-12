Mamá de Enrique Iglesias habla de sus mellizos

Aunque Enrique Iglesias y su pareja, la ex tenista Anna Kournikova, se mantienen fieles a la política de silencio absoluto que definió en todo momento el embarazo y, por tanto, su debut como papás con el nacimiento de sus mellizos, la madre del cantante español, Isabel Preysler, no ha dudado en compartir públicamente las sensaciones que invaden estos días a su hijo tras la llegada de los esperados bebés.

“Enrique es extraordinariamente feliz en estos momentos”, ha expresado la socialité al ser cuestionada al respecto por la revista española Hola!, antes de alabar a su nuera por el formidable estado físico que le ha ayudado a hacer de la gestación un proceso muy llevadero.

“Ha sido un embarazo perfectamente normal, no ha tenido que guardar reposo en ningún momento”, ha revelado sonriente la feliz abuela, quien también ha vivido en este 2017 un acontecimiento tan importante como la boda de su hija pequeña, Ana Boyer, quien contrajo matrimonio hace pocas semanas con el tenista Fernando Verdasco.

Pese a que la opinión pública todavía se pregunta cómo se las arregló Anna Kournikova para mantener en secreto su embarazo durante los nueve meses, teniendo en cuenta que Enrique y ella residen en Miami y, en consecuencia, están sometidos constantemente a las miradas indiscretas de los paparazzi; Isabel está convencida de que la ex deportista no tuvo que hacer un esfuerzo adicional para ocultar la noticia dado su carácter hogareño y la discreción con la que siempre se ha caracterizado.

“Anna no ha necesitado esconderse, lleva una vida muy sencilla y muy casera”, ha explicado satisfecha la ex mujer de Julio Iglesias.