Los retos del 2018

Por: Demian Duarte

La llegada del 2018 es inminente, de hecho me ha sorprendido la rapidez con la que estos últimos días del año van transcurriendo, como si hubiera prisa por entrarle de lleno al nuevo año, sin mucho espacio para el descanso o la reflexión.

Y mire, el 2018 es un año que ante todo plantea escenarios de incertidumbre, duda e inseguridad, comenzando por lo que viene del exterior, como es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el impacto que podrá traer a nuestra economía la reciente Reforma Fiscal aprobada en Estados Unidos; por supuesto el tema electoral en México es otro gran factor de nerviosismo, pues en ese escenario hay abierto un debate entre el modelo actual, el neoliberal y el que plantea Andrés Manuel López Obrador, que es uno más nacionalista.

Derivado de lo que le digo, hay temas que están prendidos con alfileres, por ejemplo ya se ha dicho que Ford Motor Company está por llevarse la producción del Fusion a otra parte, el detalle es que ese factor de inestabilidad para la economía de Sonora, podría resolverse para bien con la llegada de un nuevo modelo a la planta de Hermosillo, o bien podría resolverse con la vinculación de la red de proveedores a la planta de Lucid en Arizona.

Por supuesto encima de nosotros está también la inestabilidad sobre el tipo de cambio, con un peso extremadamente débil, ligado a los 3 factores mayores de incertidumbre que ya le mencioné, lo que amenaza a elementos como la inflación e incluso las expectativas de crecimiento que pueda tener la economía a nivel nacional.

En ese sentido, veo en el tablero el primer mayor reto para Sonora, que es mantener el paso en materia de crecimiento económico e incluso mejorar el resultado, que no sé si usted recuerda pero es de 4.5 por ciento en promedio para nuestro Estado hasta la mitad del presente año, con algunos indicios de una desaceleración de la economía, ligados precisamente al factor de Ford y la industria automotriz.

El asunto es que Sonora tiene que buscar los caminos para pisar el acelerador a fondo, mantener la generación de empleos anuales por encima de los 25 mil puestos de trabajo y acercarse más a una tasa de crecimiento del 7 por ciento.

Esto se puede hacer con una promoción efectiva de la inversión en el Estado, manteniendo el acento en la inversión en infraestructura de comunicaciones, y un elemento que puede ser muy favorable es la promesa del Gobierno Federal de concluir por fin la reconstrucción de la carretera federal 15, mejor conocida en Sonora como la “cuatro carriles”.

Sé que este aspecto —es decir el crecimiento y generación de empleos— es de alto interés para el Gobierno que encabeza Claudia Pavlovich Arellano, y por lo tanto le ha girado instrucciones a su gabinete económico para que se empleen a fondo en la búsqueda de las estrategias adecuadas para que no se dé un decaimiento en los distintos factores que integran el aparato productivo del Estado.

El segundo reto —que quizá sea imposible de evitar— es que no se contamine el aspecto económico con el muy agitado entorno de la política, y que la lucha electoral no se convierta en un factor que pueda bajarle el ritmo al Estado y restarle efectividad a las políticas que dan impulso al crecimiento y los empleos.

El tercer reto para el Estado es evitar que las bajas en el gabinete de Gobierno, de los funcionarios que se van en pos de alguna aventura política terminen por desestabilizar o mermar las áreas de buenos resultados y por generar situaciones negativas en las áreas que no han acabado por consolidarse. En pocas palabras se necesita que la gobernadora Pavlovich sea muy atinada con las sustituciones y nuevos nombramientos que se vienen, cuando casi la mitad de su gabinete legal y ampliado podría irse para participar en las campañas, tener cuidado con los que llegan y exigirles resultados inmediatos será una muy buena medida.

Por supuesto en el escenario electoral un reto adicional para el Gobierno de Claudia será mantener o ampliar la mayoría que actualmente tiene su partido en el Congreso del Estado, y en un escenario que muy bien puede traer a MORENA como uno de los nuevos protagonistas, tener la capacidad de lograr acuerdos de gobernabilidad para garantizar estabilidad en el Gobierno y en la toma de decisiones para la segunda parte del sexenio.

El cuarto reto es sin duda la seguridad, Sonora es un Estado generalmente tranquilo, sin embargo está claro que existen focos rojos, primordialmente en la región de Cajeme con la abierta lucha entre 3 grupos del crimen organizado por el control de la plaza, pero también hay situaciones en Hermosillo, donde grupos de criminales menores han asolado a los ciudadanos de ciertos sectores de la ciudad con robos, asaltos y asesinatos, que mantienen con miedo a los capitalinos.

Esta situación se repite en mayor o menor escala en algunos de los principales centros urbanos de la Entidad, por lo que será necesaria una mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales, para que hagan un compromiso y un esfuerzo mayor en el control de esas manifestaciones de criminalidad que más afecta al ciudadano en su vida cotidiana, pues no es posible pasar los días temiendo ser víctimas de la delincuencia con robos, asaltos, y amenazas a la integridad física de nosotros y nuestras familias.

El quinto reto que veo en Sonora es el de incorporar más regiones del Estado al nivel de bienestar y crecimiento de disfruta hoy en día Hermosillo, que es ciertamente la ciudad de mayor crecimiento a nivel nacional, y que comienza a consolidar su infraestructura y servicios a partir de un crecimiento de su economía en particular que por momentos alcanza el 9 por ciento a tasa anual, algo difícil de replicar, que sin embargo sería bienvenido en lugares como Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas y Caborca.

Finalmente el sexto reto, y esto tiene mucho que ver lo que ocurra de aquí al 1 de julio, es que se tenga la capacidad de lograr una transición de terciopelo y acuerdo con quien resulte el triunfador en la elección presidencial a fin de garantizarle a Sonora un buen fin del año 2018 con nuevo inquilino en Los Pinos a partir del 1 de diciembre, que bien puede ser José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya o hasta Jaime Rodríguez “El Bronco”, y eso no se sabe hasta que concluye la jornada electoral, por lo que bien hará nuestra gobernadora en tener buena comunicación y planes para enfrentar cualquiera de los escenarios.

Mañana le seguimos con las oportunidades que veo para el 2018.

Correspondencia a [email protected]