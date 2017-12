Limpian parques y jardines

Por: Federico Chávez Manjarrez

Desde temprana hora trabajadores de Servicios Públicos Municipales, se dedican a laborar en la limpia de parques y jardines en las diferentes colonias del Municipio de Cajeme.

En un recorrido por algunos sectores, el día de ayer se observó personal de esa dirección del Ayuntamiento, laborando en la limpieza del parque que se ubica a la entrada de la colonia Casa Blanca y Villas del Rey.

En entrevista a Jesús, trabajador de Servicios Públicos, informó que son varias cuadrillas de trabajadores que se encuentran laborando para embellecer la entrada de las diferentes colonias como es Casa Blanca.

Comentó que esa área no descansa a diferencia de otras más del Ayuntamiento de Cajeme, ya que servicios públicos no sólo se encarga de la limpia de parques, sino también del bacheo, limpia de calles y recoger la basura en la ciudad.

Por ello es que siguen laborando en estos días, donde a diferencia de otras áreas donde no se labora, ellos si permanecen activos, salvo Navidad y Año Nuevo.