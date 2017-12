Largas colas se observan en punto de revisión

Por: Federico Chávez Manjarrez

Como ya es una costumbre en esta temporada decembrina, largas colas se observan en el punto de revisión de Querobabi, por lo que horticultores y productores de elote que se encuentran exportando su producto hacia los Estados Unidos, demandan una mayor agilización en ese puesto militar.

En un recorrido de Diario del Yaqui por ese puesto de revisión, observamos largas colas de traileres e incluso choferes de los mismos expresaron que en ocasiones tienen que perder hasta un día completo para poder ser revisados, temiendo que la carga que llevan sobre todo de productos perecederos se les desperdicie.

Manuel Antonio Cázares Castro, presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora, dijo que la cosecha de ese producto apenas va iniciando, por lo que en los próximos días la situación en ese punto de revisión más se agudizará al elevarse el número de camiones que pasa por el puesto militar.

“Se requiere que toda la tecnología que se tiene en ese puesto de revisión se ponga en práctica a fin de que la vida de anaquel del tomate no se pierda, así como de otros cultivos que se están exportando como calabaza, chiles y elote”, agregó Cázares Castro.

Recientemente se inauguraron obras de ampliación del Puesto Militar de Seguridad Estratégico de Querobabi, en las que se invirtieron alrededor de 300 millones de pesos y que permitirán incrementar las capacidades para detectar cargas ilícitas, mayor eficiencia en la inspección y agilizar el tránsito vehicular y de transporte, pero en la práctica no se observa que esas inversiones se pongan en práctica comentaron exportadores del Valle del Yaqui.

Cabe recordar que las obras consistieron en la ampliación de los carriles de aproximación al puesto y de la zona de descarga y carga, duplicando la capacidad de revisión a los vehículos pesados. De igual forma se colocaron más implementos de alta tecnología, entre ellos equipos de rayos gama, rayos X y una cámara frigorífica para la inspección de productos perecederos.

En este puesto transitan mil 500 traileres y 200 autobuses de pasajeros diarios, por lo que la modernización de los equipos ayudará a una mayor agilidad y menos tiempo de espera, situación que no se observa como se ve en la cámara de Diario del Yaqui.