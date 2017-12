J.C. Ruiz

De la cosecha propia, en nuestra Redacción, se obtuvo este curioso minicuento, para el que, seguramente, se precisa que la mente del lector, no sea mente mojigata y menos aturdida, veamos:

¿Qué sucedería si dos hombres y una mujer naufragasen en una isla desierta?

Si fueran españoles, uno de los hombres mataría al otro …

Si los náufragos fuesen italianos, la mujer mataría a uno de los hombres.

Si se tratase de náufragos ingleses, no pasaría nada porque no habrían sido presentados previamente…

Si fuesen gringos, tampoco pasaría nada. Los hombres estarían demasiado ocupados hablando de negocios, de golf, de tenis, de los satélites o de futbol americano …

¿Y si fueran FRANCESES?…

¡No habría NINGÚN problema!…

J. C. RUIZ