Protestan investigadores de 70 campos del INIFAP

Por: Federico Chávez Manjarrez

Investigadores de alrededor de 70 campos de investigación agrupados al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) se manifiestan en contra del director regional del Centro de Investigación Regional del Centro (Circe) Francisco Javier Manjarrez Juárez.

Los investigadores del Campo Experimental Norman Ernest Borlaug (CENEB), apoyados por el Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP (SIIINIFAP) y su secretario Guillermo Fuentes Dávila, entregaron un documento en el que exhiben amenazas y violaciones a sus derechos por parte de Manjarrez Juárez, quien presume ser recomendado directo de Arturo Peña Nieto, hermano del presidente de la República.

Fuentes Dávila citó que tal es el caso del CIRCE, que abarca los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, en donde su director regional, Francisco Javier Manjarrez, en total impunidad, ha realizado atropellos, perjudicando en forma más fehaciente a los investigadores sindicalizados.

“El día de ayer estuvimos en asamblea de protesta la gran mayoría de centros de trabajo del INIFAP, para manifestar, denunciar y repudiar los daños que está causando este personaje, al INFAP, al sector y al país en general”, dijo

Como punto número uno, enumeró represalia al cierre de las instalaciones, el 25 de octubre (huelga), a 19 investigadores de Celaya y 4 de Querétaro, por haber tomado las instalaciones federales de la SAGARPA, el director regional en cuestión, promovió una demanda judicial, la cual aún persiste.

En el punto dos, con base en el anterior, se les descontó el salario de ese día 25 de octubre a trabajadores de la región centro, aunque en oficinas centrales se acordó que se iba a regresar ese descuento en el siguiente pago quincenal, por instrucciones de Manjarrez, y aún no se ha devuelto.

Tercero. Con base en un irregular y único sistema de contabilización de tiempo laborado, únicamente en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) en Celaya y en Querétaro, se han descontado “por inasistencias” desde la primera quincena de mayo de 2017 a la primera quincena de agosto, del 2017, a 13 investigadores la cantidad de 192 mil 560.49 pesos, violentando el derecho constitucional, así como el contrato colectivo del trabajo.

Además sustrajo de las instalaciones del INIFAP maquinaria para el beneficio de semilla de un particular, realiza reparaciones de implementos agrícolas como sembradoras, las cuales no presentan número de inventario del INIFAP.

Asimismo, el punto cinco dice que hace un uso discrecional de los vehículos oficiales aún en fines de semana y días festivos; seis, se traslada de su casa en Querétaro a su centro de trabajo y viceversa en vehículo oficial, solapando un comportamiento similar con el jefe del CEBAJ, quien se desplaza diariamente de Irapuato a Celaya cargando los gastos de casetas y gasolina a las unidades de costo de la institución.

Siete, solapa al jefe del Campo Experimental Bajío, quien tiene contratadas, bajo proyectos de investigación, a dos hijas y logró una plaza de confianza en la administración regional para un hijo en el área de Recursos Humanos, además de mantener trabajando a un cuñado en el área del almacén de semillas. Ocho: Interfirió en la instalación de invernaderos afectando proyectos y compromisos. Hasta esta fecha, las estructuras se encuentran sin armar, pero instaló varios invernaderos cercanos a la Dirección Regional, sin estipular a cuál proyecto pertenecen, ya que también permanecen sin terminar y sin uso específico, y adecuó instalaciones en el CEBAJ para alojar personal que labora en forma eventual en la institución y, además, en lo que va de su administración no se registran ingresos en ese campo experimental por concepto de venta de esquilmos, cuando existen evidencias de salida de camiones cargados con maíz, ajo y pacas de rastrojo.