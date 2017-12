Por: David Vázquez

No cabe duda, señores, que el pique entre Chuy Millán y el popular Panaico sigue creciendo, algo que pocos creen, pues anteriormente eran compañeros de percha, sólo que el destino cambió los papeles y ahora son sayos.

Tanta polémica ha generado el amarre que hasta Javier Zamora le trae ganas a Chuy Millán, por lo que esto parece el inicio de una guerra entre Rabicanos y la cuadra San Judas Tadeo.

Sin duda alguna las dos perchas son muy jugadoras, sobre todo cuando material como lo tienen las dos cuadras.

Así que no descarten que para próximos eventos continúen los compromisos entre Rabicanos y San Judas Tadeo.

“Qué bueno que me brincó Javier Zamora, porque ya retiré a Los Chichos, pobres muchachos no aguantaron el ritmo”.

“Lo bueno que con la Mar-Brisa también hay jugada, así que no extrañaremos a los Chichos, quienes por el momento están desarmados”, finalizó Chuy Millán.

El Huérfano Vs. El Negro José

Continuando con el programa que nos presentará Carril San Isidro este 25 de diciembre, tenemos un compromiso entre dos ejemplares finos, pero que no han podido regresar al nivel visto anteriormente.

Incluso los dos pencos cambiaron de cuadra, esto con la intención de darles otra oportunidad para que mejoraran.

Por lo tanto no sabemos si tanto en la cuadra Tres Marías como en la percha del popular Pato ya hayan encontrado las formulas que hacen volar tanto a El Huérfano como a El Negro José.

Asimismo tenemos que ambos ejemplares llegarán en similares circunstancias, pues ambos vienen de perder en su más reciente salida.

El Huérfano fue presa de El Medio Taco, en tanto que El Negro José no pudo con El Dorado. Esa vez El Huérfano sucumbió con paleta de ventaja, mientras que El Dorado también le sacó paleta a El Negro José en 150 metros.

Amarre condicionado señores, ya que El Huérfano le concedió el lado a El Negro José, por lo que el prieto correrá por el lado de la música, mientras que el alazán lo hará por el izquierdo.

Al menos así nos lo hicieron saber sus dueños, quienes solamente están esperando el día de la jugada para saber quién es mejor en los 225 metros.

Duelo de pronósticos reservados amigos carrereros, pues los dos cuacos han metido tiempos similares, por lo que la diferencia la marcará la cuida.

Otro factor que podría influir serían los jinetes, quienes desempeñan un papel muy importante a la hora de la verdad.

Hasta mañana.