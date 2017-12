José José, hospitalizado pero estable: Asistente

Luego de que se rumorara que el estado de salud de José José corría peligro, ha sido su asistente quien desmintiera lo publicado, afirmando que el cantante, además de ser muy disciplinado durante este proceso, se muestra de buen humor.

En entrevista, Laura Núñez detalló que el intérprete de “El Triste” y “Amar y Querer”, está empeñado en mejorar para abandonar pronto el hospital.

“José José está muy bien. Si esa revista vende chismes pues tiene que poner el chisme, yo lo entiendo, pero lamentablemente alborota, pero pues ni modo. El señor ingresó, pero no como ellos dijeron ni de la manera en que ellos dijeron ni por lo que dijeron”, puntualizó.

La publicista explicó que tanto la familia como los doctores están cuidándolo en todo momento con el fin de verlo en pie, viendo incluso que el clima no le afecte en el proceso de recuperación.

“José sí está aquí, pero ingresó por un problema inmunológico qué hay que reforzar. Tú sabes que estaba manejando un peso muy bajito y con los fríos no nos la podíamos jugar, él tenía que tener una vacuna y reforzar su sistema para evitar una neumonía, que aún así, se declara una neumonía en primer grado, pero no como estamos acostumbrados. Está muy bien gracias a Dios”.

Detalló que el cantante ha seguido al pie de la letra las indicaciones de los doctores, quienes se aseguran en diferentes horas del día de monitorearlo.

“El sigue internado pero ahorita ya le están acomodando los niveles de insulina y aunque eso se hace en casa, pues ya que estamos aquí lo están haciendo. El páncreas, lo que hace su función, pues es la insulina en el cuerpo, entonces obviamente al quitarle el tumor pues el páncreas quedo dañado, entonces ya no tiene la función al 100%”.

Dijo, el príncipe se ve de buenos ánimos y que su humor sigue intacto. “Gracias a Dios, eso nunca lo ha perdido, yo creo que eso lo ha mantenido llegar hasta este momento. Los pronósticos, desde que le diagnosticaron el cáncer, no eran favorables y todo el mundo daba, hasta esa revista, una semana de vida pero bendito Dios su estado de ánimo lo ha llevado hasta estos límites”.

Además de ser visitado por sus hijos, detalló que antes de estar internado el artista seguía de cerca el proceso de la serie sobre su vida. “Él ha estado muy metido en su historia, el revisa los capítulos hasta donde se le permite, mira las locaciones, estuvimos en los estudios Churubusco, cuando grabó lo del Festival OTI en el Teatro Ferrocarrilero, José se emocionó tremendo.

“Hicieron el escenario tal cual fue en 1970 y andaba súper emocionado cuando vio esa escena y ha estado muy atento con los actores. Obvio con Alejandro (De la Madrid) porque lo está personificando a él y aún con quimios y todo, de ahí nos íbamos al set.