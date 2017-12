J.C. Ruiz

MÉXICO, D.F.,– Si bien es cierto que desde los lejanos años sesentas cuando Ana Bertha Lepe logró un cuarto lugar en el certamen de Miss Universo, México no califica, en cambio por el otro rumbo, el de los galanes, no podemos quejarnos, de acuerdo con la curiosa observación que acaba de hacernos un colega, quien, sonriente dice:

Figúrate nomás… Miguelito Alemán Velasco se casó con una Miss Universo, la bella Christiane Martel. Luego, Raúl Ramírez conquistó a la hermosa chaparrita Maritza Sayalero, y finalmente, el Licenciado González Luna, charro y abogado tapatío, carga de cabeza bien enamorada de él, nada más que a Elizabeth Taylor, veterana de varios matrimonios de todos pelos y sabores.

Y termina con este agregado irreverente:

–Sólo nos falta que nuestro Canciller Sepúlveda AMOR, conquiste para siempre a la estatua de la Libertad.

