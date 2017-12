Entrará en vigor nueva política agrícola del FDA

Por: Federico Chávez Manjarrez

A partir del próximo 26 de enero, entrarán en vigor nuevas políticas agrícolas para productos en frescos que se envían a Estados Unidos; por ello los horticultores en general deben conocer bien las nuevas reglamentaciones expuestas por la FDA.

El productor hortícola y miembro del Consejo Nacional del Sistema Producto Tomate, Ulises de la Vega, dijo que ya existe un reglamento, pero este no se había actualizado desde hacía seis décadas.

Detalló que el reglamento anterior no era específico para ciertos productos; por eso, a partir de enero próximo entrará para productos en frescos, existiendo ya desde mayo para consumo humano que lleva algún tipo de proceso.

“En esta etapa de productos frescos, todo aquel agricultor que exporte algún artículo en fresco, como hortalizas y carnes, tiene que acatarse a las nuevas disposiciones, de lo contrario no podrá exportar”, agregó Ulises de la Vega.

Cabe recordar que el 26 de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FDA), en materia de sanidad, inocuidad y buenas prácticas, no permitirá la entrada de productos en frescos si no cumple con ciertas especificaciones, como el origen.