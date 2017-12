“El Peje” y la misma gata… En SLRC, Carlos Silva… y, ¿“El Toño” va..?

Por: Roberto Dyke Rivera

La inclusión del Partido Encuentro Social (PES) en el proyecto electoral de MORENA generó desaliento y confirmó desconfianza en “El Peje”.

La presencia de ese partido, según, patrocinado por Miguel A. Osorio Chong y cuyas bases militantes se encuentran entre grupos de creyentes — distintos a la Iglesia Católica — opuesto a las ideas progresistas (izquierda centro) que al inicio enarbolara MORENA, más la constante “pesca” de ex priístas, ex panistas, ex perredistas y demás, habla de que Andrés Manuel López Obrador está en la búsqueda del poder por el poder… y nada más.

Atrás quedan los principios. ¿Cuáles?..con esa revoltura.

Si el ex priísta (AMLO) venía forjando nobles ideales desde aquella su salida del partido tricolor, identificados con la atención de grupos marginados, discriminados y contra la ola de corrupción y desnacionalización de bienes al país… con la satrapía que ahora lo rodea, se antojan, las suyas, meras argumentaciones de falso discurso.

El mesías tropical se fue al extremo… y con el afán de ganar, quiere meter a todos los intereses y creencias, aunque choquen entre sí, en una misma licuadora.

Al meter al PES a su licuadora electorera, Andrés debió calcular: Igual se pueden molestar alguna parte de los ciudadanos críticos en este país… pero, se puede echar a la bolsa algunas legiones de cristianos y sus familias… ¡Un buen bocado!

… y de pasada, dejar la sospecha de que el gabinete peñista – y quizá la cúpula del PRI nacional – se ve agrietada por la presunta complacencia del actual secretario de Gobernación.

La jugada, pues, es absolutamente electorera… y, don Andrés, es apenas una pieza más de esa ambición del poder por el poder que permea a los diversos grupos políticos en el país… es la misma gata, no hay diferencia con cualquier otro candidato… es el mensaje… y es una lástima.

CARLOS SILVA, ¿ALCALDÍA O DIPUTACIÓN?

El sanluisino Carlos Silva Toledo ya está en las ternas del PRI para convertirse en candidato a la alcaldía de San Luis Río Colorado, o, candidato a diputado federal.

Entre“pintos y colorados” (en el PRI hay de los dos), incluida la estructura del Gobierno estatal, la imagen de Carlos es de una posible candidatura fuerte, atractiva, con grandes posibilidades de ganar.

Se avalúa su trayectoria en el servicio de la actividad académica universitaria y del nivel medio superior… posiciones en las que invariablemente ha logrado buenos resultados.

Asimismo, sus relaciones en aquella comunidad, su buena aceptación popular… todos estos aspectos son evaluados… y todo indica que el licenciado Silva Toledo estaría listo para ser parte del equipo tricolor que dará pleito electoral en el 2018.

Insisto, en esta etapa en el PRI se estaría analizando la conveniencia de la candidatura a la alcaldía o, en su defecto, la diputación federal…en todo caso, lo que mejor convenga.

“EL TOÑO”… MANLIO EN LA JUGADA

Hace algunos días, el guaymense Antonio Astiazarán convocó a representantes de los medios de comunicación, en Hermosillo, para informar de sus actividades del programa “Energía Sonora”.

Rápido, me pasó por la mente, lo que un veterano priísta me había comentado el día anterior: “Se sentó Manlio… el Toño podrá ser candidato al Senado”.

El comentario no me pareció tan preciso… y, es que, entratándose de Sonora, el equipo político de Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich (y viceversa) es el más poderoso.

Y solo la conveniencia del citado grupo puede llevar a Astiazarán al Senado… incluido el reconocimiento de las buenas relaciones del guaymense con el candidato a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

Lo que muestra la tendencia a fortalecer a la propia gobernadora y al citado Beltrones en el proyecto político de Meade… suponiendo, pues, que gane las elecciones federales… de lo que, por ahora, nadie tiene certeza.

Lo anterior se lo comenté a una persona cercana al referido Astiazarán, y me contestó: “Pues eso se lo puedes comentar tú”… pero bueno, no pude asistir al convite del “Toño” con la prensa…

… y en el cual, por cierto, le preguntaron sobre las relaciones de Manlio y José Antonio Meade… a lo que contestó que ambos ya habían sostenido algunos encuentros… aunque no haya sido del conocimiento de los medios…

¡Pácatelas!, dije… mi teoría no estaría tan alejada de la realidad.

GUAYMAS, TIERRA DE NADIE

A propósito de Guaymas, por allá no solamente las noticias son en torno a la delincuencia, o de la pésima imagen de su alcalde Lorenzo De Cima y su inservible gestoría…

Allá los partidos políticos también carecen de buenos cuadros para las elecciones del año próximo…

Y tan lámparas andan en este negocio, ¡que hasta a José Ramón Uribe anda candidateando de nuevo para la alcaldía!

José Ramón, ex priísta, ex panista… ex recluso… en sus tiempos fue un clarísimo “Pillo simpático”… pero los años pasan… y pesan.

Ya fue derrotado en dos procesos electorales… ya las nuevas generaciones (ese voto juvenil que seguramente habrá de decidir) ni siquiera lo distingue… ya “luce” viejón… y le va a hacer falta algo más que dinero…

En fin, polvos (necios) de aquellos lodos.

Hasta pronto.