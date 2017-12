Chocan en la Norte

La colisión ocurrió en el cruce con la Jalisco

Por: Antonio Aragón Valenzuela

La tarde de ayer se registró un accidente vial en el cruce de las calles Norte y Jalisco, donde no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales por varios miles de pesos.

Se informó que las unidades que intervinieron en este hecho vial fueron una vagoneta Ford Explorer, color café, así como una camioneta Ford color blanco.

De acuerdo con la información recababa en el lugar del accidente, éste ocurrió cuando la camioneta se desplazaba sobre la calle Norte en dirección poniente a oriente; sin embargo, al llegar al cruce con la Jalisco, su conductor no efectuó su alto reglamentario y fue impactado en su parte media con el frente total de la vagoneta, que circulaba de por la calle Norte, en dirección norte a sur.

No hubo personas lesionadas, sólo daños materiales por varios miles de pesos.

Tomaron nota elementos del Departamento de Tránsito, quienes ordenaron que ambas unidades fueran remolcadas a la Cuadra Municipal en tanto se deslindan responsabilidades.