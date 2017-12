Aumenta tasa de interés

Ante las presiones de la inflación y en línea con el ajuste de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (FED) estadounidense, el Banco de México (BANXICO) decidió aumentar en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria, para ubicarse en 7.25 por ciento.

De acuerdo con el banco central, que encabeza Alejandro Díaz de León, dicha decisión fue tomada ante “la simultaneidad” y magnitud de los choques que han venido afectando a la inflación, así como por los altos niveles que esta ha registrado recientemente.

“El principal reto que enfrenta la Junta de Gobierno en el entorno descrito es el de mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y reforzar la tendencia descendente de la inflación general hacia su meta”, señaló el banco central en su comunicado de política monetaria.

El BANXICO reconoció que el panorama de la inflación se ha complicado en el último trimestre del año:

“El panorama para la inflación se ha tornado más complejo. En particular, desde el tercer trimestre de este año se registraron presiones sobre la cotización de la moneda nacional, asociadas a diversos factores, especialmente las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos”, explicó.

No sólo eso, con un tono menos optimista que el que usaba Agustín Carstens cuando estaba al mando del BANXICO, la Junta de Gobierno de dicha institución adelantó que la convergencia de la inflación al objetivo de 3 por ciento será más lenta que la que se anticipaba.

Sin embargo, la inflación está sujeta a riesgos como el hecho de que se registre una depreciación de la moneda nacional, en respuesta, entre otros factores, a una evolución desfavorable del proceso de negociación del TLCAN, a una reacción adversa de los mercados a las acciones de política monetaria o fiscal en los Estados Unidos o a volatilidad asociada al proceso electoral de 2018.

Otro riesgo es que los precios de los bienes agropecuarios y de los energéticos, en particular del gas LP (licuado de petróleo), presenten presiones adicionales. Además, tomando en cuenta que las condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose, la evolución de los costos unitarios de la mano de obra podría reflejarse en la inflación.

EL LLAMADO A LA SHCP

El Banco de México también hizo un llamado a las autoridades hacendarias para perseverar la solidez macroeconómica del país.