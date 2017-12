Arranca el Juguetón 2018

Tv Azteca Sonora Sur inauguró actividades en colecta de juguetes

Por: Alma Aguilar

Por décimo año consecutivo arrancó el Juguetón 2018, actividad que realiza TV Azteca Sonora Sur, quien busca repartir muchísimas sonrisas el próximo 6 de enero.

Esta noble causa va dedicada a todos aquellos pequeños que quizá en Navidad, por obvias razones no recibieron un regalo, y que con la ayuda de toda la sociedad cajemense se va a hacer posible.

Jesús Balmaceda, conductor de Hechos Meridiano y quien hace 10 años arrancó esta ilusión en Ciudad Obregón, sigue con esos sueños de alegría; “Vamos por nuestro décimo Juguetón, campaña que se inició con mucho éxito en el centro del país, en el Distrito Federal para ser exactos, cuando llegó a Cajeme Tv Azteca Sonora Sur, muchas personas tenían la duda que si los juguetes que donarían se les iban a entregar a los niños cajemenses, lo cual se ha cumplido llevando alrededor de mil juguetes a zonas vulnerables como son los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Cajeme, Bácum y este año no será la excepción”.

Balmaceda también comentó que con el paso del tiempo es grato darles a conocer que se han recaudado más y más juguetes, y no se tiene un número en particular de cuántos juguetes se juntarán como meta, pero fácilmente serán miles y miles; asimismo agradeció a cada una de las personas que han colaborado en esta bonita actividad que hace feliz a los niños de Cajeme, e invitó a unirse a esta noble causa, pues son muy gratificantes las sonrisas de los pequeños cuando reciben el regalo.

Estuvieron en el corte del listón Adma Urbina, administradora de la Plaza Sendero, Armando Alcalá Alcaraz, secretario del Ayuntamiento de Cajeme, José Ángel Sierra, representante del Grupo La Kaña, Gabriela Valenzuela, directora de Noticas de Tv Azteca, del grupo La Tromba Cristian Isiordia, Banda Real Divina, grupos que se suman al Juguetón.