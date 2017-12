Abierta la pelea en el PRI por el Senado

Por: Demian Duarte

Me quedaron claras algunas situaciones que ocurren dentro de la contienda interna del PRI por definir cómo es que se integrará la fórmula al Senado de la República en Sonora, en donde el escenario se movió necesariamente a partir de la investidura de José Antonio Meade como el precandidato y literalmente elegido para contender por el tricolor.

Y es que no todo lo que dábamos por sentado va a ocurrir, aunque si comenzamos por el hecho de que la cabeza de fórmula sigue siendo Sylvana Beltrones Sánchez, es realmente poco lo que se ha movido.

El punto es que si veía usted a Epifanio Salido Pavlovich como el único aspirante, e inamovible compañero de fórmula, luego de que los otros contendientes en el Estado se fueran descartando, como es el caso de Miguel Pompa Corella, ahora habrá que ver el caso de Antonio Astiazarán Gutiérrez como el serio y severo contrincante del diputado.

Veamos, Antonio Astiazarán tiene una muy buena carrera política como funcionario de Estado, como alcalde de Guaymas, como diputado federal y actualmente ostenta un cargo de alto nivel como jefe de oficina de Luis Miranda en la SEDESOL; además es amigo del ungido candidato del PRI, con quien se ha encontrado en distintos momentos de su vida política al grado de que se consideran amigos en lo personal.

Antonio Astiazarán no es cualquier persona en términos de su carrera política, ha trabajado y mucho desde sus distintas posiciones y pareciera ser el clásico caso del político con muchas ganas y mucho talento que toca y toca la puerta y no llega.

Hoy parece tenerla a la mano, en especial por su relación con el candidato presidencial de su partido y por el esfuerzo realizado con la Fundación Energía Sonora, que le ha permitido placearse por todo Sonora, y por todo el país.

Ahora el asunto a pesar de los muchos positivos que tiene Astiazarán es que llega a una contienda ya muy adelantada, en donde todos los elementos se han puesto a favor de que sean Sylvana y Epifanio los candidatos y donde mover las ruedas de las decisiones puede levantar algunas ampollas, no por los nombres, que al final de cuentas son nuevos en el terreno de la política, sino por los intereses políticos y económicos que hay atrás.

Antonio Astiazarán dijo algo que me parece muy sensato en la reunión que tuvo con representantes de los medios de comunicación, en lo que fue un efectivo y muy fuerte lanzamiento de su candidatura al referir que quien sea candidato al Senado por Sonora tendría que ser una persona probada y con buenos resultados en lo electoral, además de experiencia y trayectoria, y sin duda él pasa la prueba, y no me cabe duda que su referencia intentaba tocar a su contrincante en la interna Epifanio Salido Pavlovich, sin embargo le toca también a la virtual candidata y cabeza de fórmula, Sylvana Beltrones, lo que en todo caso no le ayuda en su causa.

Honestamente me cae bien Antonio Astiazarán, se le ve bien en sus opciones como candidato, se le considera un político serio y fuerte, sin embargo más que de candidato al Senado lo ubico más como parte del equipo de campaña de José Antonio Meade.

***

Sigue la especulación en torno al asunto de Ford Motor Company y su planta en Hermosillo, sin embargo el tema parece pasar de crujir de huesos y rechinar de dientes a una buena noticia y es que la empresa sede en Dearborn Michigan podría anunciar en breve que trasladará a Sonora el ensamble de un nuevo vehículo del tipo SUV, que implicará inversiones, aumento en el ritmo de producción y sobre todo continuidad en el proceso de ensamble de automóviles en la capital del Estado, del que dependen más de 50 mil empleos y toda una cadena de valor en la Entidad.

