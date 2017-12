Universitarios, sin oportunidades laborales

Falta de empleos o en su caso mal pagados es la realidad que enfrentan los egresados

Trabaja Cajeme contra rezago laboral

Buscan universidades apoyar a egresados

Profesionistas están sin empleo

Empresas buscan egresados más sociales que técnicos

Por: David Vázquez, Oviel Sosa, Francisco Minjares, Joel Luna, Luz del Carmen Paredes y Roberto Aguilar

La situación de los jóvenes en materia de empleo es cada vez más difícil, ya que la economía mexicana no está generando los suficientes trabajos calificados que requiere un estudiante universitario, dijo Lix Refugio Ruiz, gerente de Recursos Humanos del Grupo Médico San José.

Hay poco empleo formal para egresados de universidades, por lo que han optado por trabajar en áreas para las que no estudiaron o en empleos que requieren menor nivel de estudios.

Destacó que muchos universitarios no tienen hábitos como lectura, escritura, razonamiento matemático básico u otras habilidades, como trabajar en equipo, disciplina, puntualidad, o estudiaron la carrera equivocada para la que el mercado laboral está demandando. “A eso, agrégale que cada año tenemos bastantes egresados en comparación con las vacantes, razón por la que muchos jóvenes se quedan años buscando un empleo, mientras que otros deciden trabajar en áreas muy diferentes a la carrera que estudiaron”, dijo.

Por su parte Juan Ramón Parra Daniel, gerente de Bolerama Obregón, señala que la juventud de la actualidad no está preparada por completo para trabajar, ya que no son responsables, sobre todo cuando se trata de su primer empleo.

“Eso ha pasado con los jóvenes que es su primer trabajo, pues obviamente quieren otras opciones, pero desgraciadamente en la ciudad no hay empleo para tantos egresados”, agregó.

“Con decirte que varios egresados y ya titulados están trabajando de meseros, debido a que no han encontrado un empleo en lo que estudiaron”, finalizó el gerente de Bolerama Obregón.

“Considero que son escasas las oportunidades para encontrar un primer empleo, primero que nada por la falta de experiencia y segundo porque en la ciudad son pocas las empresas en las que puedo trabajar en lo que estudié; por lo tanto, tendré que salir a buscar un empleo en ciudades como Monterrey, México, Guadalajara o Tijuana”.

Otro caso es el de Juan Luis Duarte, quien estudia para contador público, ya que es una licenciatura en la que ve que hay más oportunidades laborales, pues todas las empresas tienen su área de contabilidad.

“El detalle es que año con año egresan muchos contadores de las universidades y como la oferta de empleo es poca, las empresas se dan el lujo de escoger al egresado mejor preparado”, dijo.

Por último dijo que muchos empleos se dan por “palancas” o recomendaciones, siendo ese otro factor para que muchos estudiantes no encuentren trabajo.

FALTA DE EMPLEOS O, EN SU CASO, MAL PAGADOS ES LA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS EGRESADOS

La población estudiantil universitaria de Cajeme se prepara durante un periodo determinado, con el objetivo de adquirir el conocimiento y las herramientas que le permitan rendir de manera productiva en el campo laboral, y con ello puedan darse un nivel de vida con cierta solvencia, pero al concluir sus carreras se topan con que las oportunidades para trabajar son escasas y los puestos que ofrecen equivalen a un sueldo que está por debajo del perfil que piden las empresas.

Liana Soto Núñez es un ejemplo de las pocas opciones que tienen los profesionistas de ejercer su carrera. La fémina, de 28 años de edad, concluyó su estancia universitaria en el 2013. Estudió en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) la carrera de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, y desde que dejó atrás su proceso estudiantil para salir al campo laboral no ha podido acomodarse.

“Fui a varias empresas a dejar mi currículum y cuando me llamaban para entrevistarme me pedían de tres a cuatro años de experiencia, por lo que era rechazada” manifestó.

Agregó que actualmente está desempleada, y que sólo ha laborado en trabajos que no tienen que ver con su formación académica.

Otro joven expresó que la situación con respecto al trabajo para profesionistas está muy difícil, lo que provoca que emigren o se conformen con cualquier empleo.

“El panorama está muy jodido. Batallé por años para ejercer mi profesión, y ahorita que estoy trabajando en algo que tiene que ver con mi carrera, el sueldo es poco, pero lo único que estoy haciendo es agarrar experiencia para aspirar algo mejor”, comentó Eduardo Iribarren Ruedaflores, licenciado en Economía y Finanzas egresado del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en el 2013.

Por su parte la psicóloga Elizabeth Mavita Granillo, encargada del área de Recursos Humanos de una empresa dedicada al giro de lácteos, indicó que la mayoría de los egresados salen con la idea que van a ganar muy bien, pero la realidad es otra, por eso se desesperan y terminan aceptando empleos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron.

“Las empresas te piden experiencia; por eso es importante antes de salir de las universidades practicar en la ramo de cada carrera para, al momento de concluir sus estudios, tengan ciertas bases y se logren relacionar”, señaló la profesionista.

Añadió que en su caso, cuando finalizó sus estudios de psicología en el ITSON en el 2011, de igual manera se topó con que no había trabajo o este eran muy mal pagado, pero visualizó qué quería y aceptó empleos en los cuales recibió un sueldo módico, pero lo hizo con la intención de irse abriendo camino.

“Primero trabajé en varias empresas outsourcing dedicadas al reclutamiento, y poco a poco me fui acomodando hasta encontrar un trabajo estable”, manifestó.

Puntualizó que los egresados deben saber primero en el terreno donde están parados, para que eso les permita entender que el sueldo que ellos quieran ganar esta alejado de lo que ofrecen las compañías en nuestra ciudad, pero que eso no los debe desanimar e influir para declinar al trabajo, que mejor lo vean como una oportunidad para brincar a algo mejor.

En días pasados, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Cajeme, José Millán Harrison, dio a conocer que los empleos han repuntado, refiriéndose a la clase obrera, lo que viene a reforzar el reclamo que tienen los egresados de las distintas instituciones de nivel superior de la localidad, quienes ven que son pocas las oportunidades para ellos, que la oferta de trabajo se concentra en puestos en los que no se requiere carrera para desempeñarlos, pero que para los profesionistas son pocas las opciones que existen para desenvolverse.

TRABAJA CAJEME CONTRA REZAGO LABORAL

Aunque en el Municipio sí existe un rezago en la generación de empleos para cubrir la demanda de los jóvenes egresados de las universidades, en los últimos dos años la oferta laboral ha crecido, específicamente en áreas como tecnologías de la información e industria, aseguró el presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (COPRECO), Regino Angulo Rodríguez.

Reconoció que hay cada vez más jóvenes que están buscando trabajo para poder desarrollarse profesionalmente sin tener que abandonar el Municipio; no obstante, recalcó que se están haciendo esfuerzos para poderles dar un espacio y por ello es que se han generado por encima de 10 mil nuevos puestos laborales, además de otros que se van a generar en poco tiempo.

“Anualmente son miles de jóvenes los que salen con nuevos títulos a buscar espacios para ejercer su profesión; se tiene un rezago en Cajeme para cubrir esas necesidades al 100 por ciento; sin embargo, en los últimos dos años hemos tenido un crecimiento importante de empleos”, dijo.

Añadió que existen diferentes instancias y actores que buscan lograr que aterricen más empresas a la localidad, de las cuales algunas ya llegaron, sobre todo en los ámbitos industrial y de tecnologías de la información, áreas que tienen empleos mejor remunerados.

A los jóvenes que están por iniciar una carrera universitaria les recomendó que busquen aquellas que, primeramente les gusten y satisfagan sus expectativas, pero también que les aseguren un lugar en el mercado laboral; es decir, que no estén saturadas y que tengan trabajos bien remunerados.

Agregó que los jóvenes también deben buscar nichos para emprender, con lo cual no sólo generarán empleos para ellos mismos, sino también para la comunidad que hay a su alrededor.

BUSCAN UNIVERSIDADES APOYAR A EGRESADOS

Una de las problemáticas más recurrentes de los recién egresados de nivel profesional en la región, es acomodarse en alguna empresa que les garantice un buen empleo y un sueldo bien remunerado.

El rector del ITESCA, Gabriel Baldenebro Patrón, comentó que el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITSECA), atiende esta problemática creando vínculos con empresas respetables. El acompañamiento de egresados por parte de tutorías es también una de las medidas que toma esa casa de estudios.

El Instituto pone en práctica la educación dual, un modelo académico alemán, en el que el último semestre de la carrera los alumnos lo cursan en empresas. Actualmente, ITESCA tiene convenio con Teta Kawi; se conforma un plan de estudios en base a las necesidades de la empresa, donde aplican lo teórico con la práctica que ahí adquieren, dándoles a los nuevos egresados experiencia laboral que muchas empresas piden.

Agregó que el 90 por ciento de los jóvenes se queda a trabajar en la empresa para la cual llevaron a cabo esa práctica, creando así una corresponsabilidad entre la institución educativa y la compañía, para poder apoyar el desarrollo de los nuevo profesionistas.

Este modelo, que ya se lleva a cabo, sería de muy buen agrado para muchas universidades con diferentes empresas de renombre internacional.

El modelo dual comenzó en Alemania y hoy en día el 80 por ciento de los alumnos de ese país llevan a cabo este modelo en su último semestre.

Por su parte, el maestro Omar Badilla, secretario de rectoría del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), comentó que para la institución educativa es una preocupación el hecho de que los egresados no tenga oportunidades de desarrollarse inmediatamente en el plano laboral.

Para eso se tiene convenios con más de 40 compañías de la región, como es el sur de Sonora, donde ITSON tiene los diferentes campus, para la recomendación de egresados, además la misma casa de estudios emplea a egresados de ciencias del ejercicio físico y cultural.

Agregó que desde los primeros días de la gestión del rector Javier Vales, se abocó a abatir este tipo de situaciones, y una de las soluciones fue buscar créditos para alumnos recién egresados que quieran crear su propia empresa, con intereses accesibles para los nuevos profesionistas, comentó que se han dado creaciones de nuevas empresas con alumnos egresados de la carrera de ingeniería en software.

PROFESIONISTAS ESTÁN SIN EMPLEO

Es muy poca la oferta laboral para las diferentes carreras, además que las empresas te exigen mínimo un año de experiencia.

Los profesionistas entrevistados manifestaron que esta situación los obliga a colocarse en lo que encuentran. “Yo estudie criminología en la Universidad Vizcaya, egresé en el 2014 y no he podido encontrar trabajo. Aquí no hay, y en otras ciudades me piden que tenga experiencia”, indicó Milagros Rodríguez.

Agregó: “Actualmente trabajo en una tienda de ropa, atendiendo a los clientes, porque no tengo otra opción”.

En un recorrido realizado en el centro de Ciudad Obregón pudimos encontrar desde biotecnólogos, abogados, químicos biólogos, ingenieros y contadores trabajando en tiendas comerciales.

Laura Frías, quien es egresada del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), dijo que la situación es crítica; “yo soy licenciada en educación y no he encontrado trabajo”.

Resaltó que trabajó un año en una institución educativa particular, pero que el sueldo es muy bajo; “ahora estoy dando asesorías particulares y trabajo en una tienda de ropa, aunque sigo preparándome y no he dejado de buscar otras opciones laborales bien remuneradas, donde pueda aplicar mis conocimientos”.

Coincidieron en que se requiere un cambio, una nueva política de Gobierno que garantice un mercado laboral para los egresados de las diferentes carreras.

Por su parte Víctor Valdez, estudiante de ingeniería en el ITSON, subrayó que tiene confianza en que una vez que termine sus estudios pueda colocarse en alguna de las empresas instaladas en la ciudad, además que tiene otras opciones. Él considera que el panorama no es tan crítico, ya que puede autoemplearse.

EMPRESAS BUSCAN EGRESADOS MÁS SOCIALES QUE TÉCNICOS

Sabemos que en la actualidad el crecimiento de puestos de empleo no corresponde al aumento del número de titulados universitarios, y que la crisis de desempleo es una gran preocupación para muchos, pero sobre todo para los egresados universitarios.

Pero ¿qué es lo que en realidad estará pasando en el país, pero más importante en la región?, es la incógnita que mueve a muchos ciudadanos al ver la gran cantidad de egresados universitarios sin empleo o con un empleo que no corresponde a lo que estudiaron.

Para la mercadóloga, Yesenia Calleja, refirió que en una reunión con empresarios se tocó ese tema, y ellos argumentan que la mayoría de las empresas no tienen puestos para las nuevas generaciones.

“Me llamó la atención que un empresario dijo: No es que no haya trabajo para ellos, es porque las empresas no tienen puestos para la nueva generación de egresados”, dijo.

En este contexto, aseguró que los empresarios creen que los nuevos profesionistas son más tecnológicos, con una batalla menor a la que se tenía antes para lograr una carrera profesional.

“Entonces sólo hay dos opciones, los empresarios tienen que crear los empleos o que los egresados empiecen a crear la necesidad para que los empresarios se adapten a la nueva generación”, dijo.

FALTAN MÉTODOS DE COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTOS CRÍTICOS

Para el empresario Federico Bracamontes Lara, quien gira en el rubro de alimentos, refirió que un factor clave que ha propiciado el acceso a las tecnologías, es que los nuevos egresados no tienen capacidades de comunicación.

“Faltan habilidades comunicativas e interpersonales en los candidatos que están arrojando las universidades. Un alto porcentaje de gerentes de diferentes empresas dicen que los candidatos de hoy en día no son capaces de pensar de forma crítica o creativa, resolver problemas o escribir correctamente”, expresó.

Reconoció que las universidades han tenido un gran trabajo en la vinculación con las empresas y han enseñado muy bien el trabajo en la era digital, pero se han olvidado de lo fundamental: El trabajo social.

“Las instituciones educativas tal vez enseñen algo de estos elementos en la era digital en que vivimos, pero las escuelas deben incluir tanto habilidades técnicas, como sociales en sus programas, lo que derivará en una generación de candidatos mejor preparada y un sector laboral reforzado”, sostuvo.

En este panorama, entonces se habla que los empresarios demandan que la gran mayoría de instituciones educativas siguen sin preparar adecuadamente a sus alumnos para liderar, cooperar con compañeros o trabajar por el cambio positivo en el mundo.

Habilidades tales como la resolución de problemas, el liderazgo, el trabajo en equipo, la empatía y las inteligencias social y emocional siguen quedando fuera del programa de la mayoría de escuelas, lo cual hace que el déficit de habilidades sea cada vez más grande.

“No se trata de las habilidades que tengamos”, puntualizó Bracamontes Lara, “sino de cómo abordemos nuestro trabajo”.