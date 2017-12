Productores de trigo no cubrirán requisitos

Por: Federico Chávez Manjarrez

Luego de que el apoyo complementario del cultivo de trigo se anunciara de que se otorgará vía paquete tecnológico, habrá productores que no alcanzarán a cumplir con los requisitos expedidos, por lo que difícilmente la Federación no pagará los mil 200 millones de pesos que se anunciaron para el cereal de Sonora.

Así fue dado a conocer por el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO), Abel Castro Grijalva, quien ejemplificó que por la poca rentabilidad del cultivo de trigo este año, muchos agricultores se inclinaron por maíz y garbanzo, por lo que no podrán comprobar con facturas la siembra del cereal del ciclo pasado, ya que los documentos corresponderán al 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del mismo año.

Con esto, el Gobierno no pagará ni 500 millones de pesos de apoyo complementario del cultivo de trigo, lo que se califica como un abuso lo que se está haciendo con el productor, añadió el presidente de la ALCANO.

Además, agregó que son seis meses de estar esperando el apoyo complementario después de la minuta que se firmó con ASERCA.