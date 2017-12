Por: David Vázquez

Muy temprano nos llegó el mitote de que El Esparta dejaría vestido y alborotado al tapado del amigo Panaico, esto porque el prieto de la cuadra Portón presenta un golpe en uno de sus cascos.

Después el popular Ronco nos informó que Rogelio Bórquez le dijo que mejor pagaría la multa, pues el caballo no se ha podido recuperar y optó por cancelar el compromiso para no arriesgar al caballo.

Pero más tardó en saberse la noticia que no jugaba El Mexicano que en amarrarse, pues de inmediato le brincó Chuy Millán con El Sinaloense.

Hasta donde sabemos el amarre lo hizo Javier Zamora, mainate del moro, con el menor de los Rabicanos, pactando el compromiso para este 25 de diciembre en San Isidro, correrán 300 varas donde el debutante está obligado a sacarle faja a su oponente para acreditarse la victoria.

Rápidamente los saurinos le dieron su voto de confianza al tapado, tanto que ya algunos corredores dan ijar de ventaja.

Lo que le pone más sabor a la carrera es que ahora el popular Panaico es sayo de los Rabicanos, siendo que antes era el más fiel seguidor.

Así que ya se imaginarán el pique que traen Chuy Millán, Panaico y Javier Zamora, pues días antes del compromiso se tirotearon y se quedaron con muchas ganas de definir quién es quién.

Este compromiso seguramente será otro de los estelares para el Clásico Navideño, evento que siempre se ha catalogado como el mejor del año en San Isidro, por lo que en esta ocasión no será la excepción, ya que la gerencia tiene contemplado a La Brissa, agrupación que “jala” mucha gente, por lo que ya se imaginará como se pondrán las instalaciones del “Majestuoso”.

Ahora que si la gerencia vuelve a poner otra promoción como la del evento pasado, pues es sinónimo de éxito, ya que no habrá espacio ni para un alfiler.

Información de la junta

De nueva cuenta la directiva de San Isidro hizo hincapié en depositar el importe de cada compromiso, esto para que se programen los compromisos.

Asimismo recordó que el horario asignado es para estar dentro de puertas, por lo que la cuadra que no cumpla con lo señalado, perderá el compromiso y se le pagará a la percha cumplida.

“Si todos ponen su granito de arena verán que bonitos eventos presentará San Isidro, si en otros carriles o hipódromos se puede cumplir y respetar los horarios, aquí también debemos de poder hacer las cosas bien”, finalizó la gerencia.

En cuanto a los trabajos de caballada en los eventos se refiere, se les informa que en el Clásico Navideño no habrá tiempo para ello, por lo que se les invita a que lo hagan hasta el final del programa.

MÁs información

En otro orden de ideas, nos informa Rubén Russo que en esta edición de la Potrillada Criolla del sur de Sonora se jugará la final de consolación.

Resulta que La Princesa no participa en la calcuta, por lo que queda “volando” un 10%, por lo que se decidió que se juegue la final de consolación entre La Jefa, El Secreto y La Mojarra.

“De esa manera podremos repartir el total del acumulado de la calcuta, pero aprovechamos para hacer la siguiente aclaración: el 10% es para el dueño de la calcuta, no para el dueño del potrillo o potranca que gane dicha tercia”, finalizó Rubén Russo.

Por lo tanto señores Masiaca ya tiene dos sensacionales tercias para el 1 de enero del año entrante, la gran final entre El Muñeco, La Princesa y La Soraya; así como la final de consolación entre La Jefa, El Secreto y La Mojarra.

Hasta mañana.