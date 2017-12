Fervor guadalupano en el cerrito

Por: Oviel Sosa

Para los creyentes en la Virgen de Guadalupe, su imagen representa ternura, amor y compasión, sentimientos que se agudizan y toman fuerza el día en que se le rinde culto a la Morenita del Tepeyac.

La festividad comienza en la víspera del 12 diciembre, y es considerada una fiesta nacional.

En Cajeme, para los miles de fieles a la Virgen de Guadalupe el acudir en su día al Cerrito de la Virgen se vuelve una obligación, un lugar emblemático donde los devotos hacen una conexión especial con tal figura.

Desde temprano, partieron rumbo al cerrito para honrarla.

La mayoría, como muestra de fervor, acude a pie; otros llegan trotando, unos más lo hacen en bicicleta y otros prefieren llegar en automóvil.

De acuerdo con un elemento de la Policía Federal, la distancia que hay, tomando como referencia la calle Sufragio hasta llegar al Cerro de la Virgen, es de 19 kilómetros, recorrido que el grueso de fieles realiza a pie.

“Vamos a ver a la Virgen para pedirle que nos dé salud”, comentaron Ernestina Valenzuela y Karime Flores, damas que se fueron trotando por la Carretera Internacional hasta llegar a su destino.

Después de efectuar el trayecto, los fieles llegaron al Cerro de la Virgen, donde la Policía Federal estuvo al pendiente de cualquier aspecto que empañara la festividad; de igual manera, la unidad de C4 monitoreó cada detalle para ofrecer un apoyo, en caso de requerirse.

El encargado de la Unidad de Rescate y Urgencias Médicas de Obregón (RUMO), Julio Alfonso Machado, indicó que atendieron a 29 personas, donde el principal servicio que brindaron fue a gente que sufrió presión, baja o alta.

Asimismo, un aspecto peculiar que otorga el condimento a la celebración del Día de la Virgen, son los diversos puestos de comida que se instalan en las faldas del cerro.

Comerciantes ofrecen distintos artículos alusivos a la Morenita del Tepeyac, como lo hizo Dolores Sofía González, quien acudió para vender llaveros y pulseras.

“Vengo de Los Mochis, Sinaloa. Es la primera vez que acudo y lo hice porque me dijeron que se vende muy bien. Y sí, lo bueno que me fue muy bien”, señaló la comerciante.

Los fieles fueron subiendo. Cada escalón significaba un aliento que los motivaba para llegar a la cima y colmar de gratitud a la Virgen.

La señora Adriana Guerra de Román, quien hizo el trayecto corriendo, se agachó en los escalones como muestra de aprecio y reconocimiento que le tiene a la Virgen de Guadalupe.

“Vengo de la zona norte y para mí es una tradición acudir al cerro para agradecerle a la Virgen por sus bendiciones, y pedirle que me siga otorgando salud”, expresó la dama.

Por su parte, un niño de nombre Jesús, quien a acudió acompañado por su familia proveniente del Campo 5, portó con orgullo la túnica de la Virgen de Guadalupe, haciendo honor a Juan Diego, personaje que, de acuerdo con el catolicismo, fue a quien se le apareció la Morenita en el cerro del Tepeyac en 1531.

Al llegar a la parte alta, varias personas depositaron arreglos florares como regalo a la Virgen de Guadalupe. La señora Socorro Guzmán prendió su veladora y la colocó junto a otras veladoras como señal de fe en la Virgen de Guadalupe.

Otra señora rezó junto a su hijo con gran devoción, como señal de cumplimiento hacia la Virgen, y esperando seguir siendo cobijada por su aprecio.

De esta manera, los miles de fieles que acudieron al cerrito llenaron de vida, color, aromas y reforzaron su aprecio en la Virgen de Guadalupe para festejarla en su día.