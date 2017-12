Estudiantes piden oportunidades a empresas

Por: Roberto Aguilar

El principal reto y temor de los estudiantes universitarios es que al egresar no se les dé la oportunidad de obtener un empleo por falta de experiencia.

“Cómo obtendremos experiencia si no hay oportunidades para adquirirla”, son de los principales reclamos que tienen los universitarios ante esta situación.

Ya se habló por parte del COECyT que no se tiene una buena vinculación entre universidades y sectores laborales, y las instituciones de educación superior resaltan tener un arduo trabajo para vincular con las empresas.

Pero la voz de los universitarios reclama que muchas veces las empresas, por más prácticas o servicio social que tengan, no lo toman como verdadera experiencia.

“Tengo dos años que egresé de la carrera de Licenciado en Administración en ITSON; hice mis prácticas en Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y en ningún lado me toman esas prácticas como experiencia; entonces, no entiendo dónde puede uno adquirir la experiencia si no hay oportunidades”, reclamó Gilberto Sauceda Beltrán.

Así como este caso, hay más, donde refieren que no sólo las universidades deben mejorar su vinculación para hacer prácticas, sino comprometerlas a hacerles valer esto como experiencia.

“Muchas veces las empresas toma practicantes para tener empleados sin sueldo y eso, en verdad, no es justo en muchas ocasiones, ya que todos tenemos el deseo de una sola oportunidad”, acentuó Marina Flores Félix, egresada de Comercio Internacional en la Universidad Estatal de Sonora (UES).

En este contexto autoridades gubernamentales, universitarias y empresariales, deben buscar una estrategia para no tener a tanto egresado desempleado, desaprovechando todo el conocimiento adquirido en trabajos de emergencia, que se apropian de su vida y de sus tiempos, sin esperanza de crecimiento profesional.