Es Clooney el amigo más generoso

Aunque en el momento de recoger premios y dar el discurso pertinente, la mayoría de las celebridades se acuerden de dar las gracias a todos aquellos que les ayudaron a hacerse un hueco en un lugar tan despiadado como Hollywood, muy pocos se animan a convertir después ese agradecimiento en algún tipo de gesto material.

Sin embargo, George Clooney no es de esos. En 2013, tras hacerse con su segundo Oscar –a Mejor Película como productor de “Argo”–, decidió que había llegado el momento de reunir con la excusa de una cena en su casa a sus 14 mejores amigos, a quienes se refiere como “The Boys” o “Los Chicos”, para entregarles a cada uno de ellos un millón de dólares.

Tal y como revela ahora el empresario Rande Gerber, marido de Cindy Crawford y uno de los afortunados en recibir la generosa suma, entre los allí presentes se encontraban personas que atravesaban un momento financiero muy complicado y que décadas atrás habían acogido a Clooney en sus hogares, dejándole dormir en sus sofás mientras trataba de hacerse un nombre como actor.

“Cada uno de nosotros, los 14, nos llevamos un millón de dólares. Todos y cada uno. Estábamos en shock, no sabíamos de qué iba todo eso. Él nos dijo: ‘Sé que todos hemos pasado por épocas complicadas, y que algunos aún lo están haciendo, pero quiero que sepan que no tendrán que preocuparse por sus niños, por pagar los colegios o la hipoteca. Uno de los chicos estaba trabajando en un bar del aeropuerto de Texas, para mantener a su familia, e iba en bicicleta todos los días al trabajo. Eran tipos que habían cuidado de George y ahora él les quería devolver el favor”, ha explicado Gerber en el documental Headliners de la cadena MSNBC dedicado a la estrella de Hollywood. “Y lo mejor de todo es que añadió: ‘Y ya he pagado los impuestos en nombre de todos, así que ese millón es sólo para ustedes’”.

En un principio, Rande Gerber se negó a aceptar el generoso obsequio del actor alegando como su excusa su privilegiada posición, pero este no quiso ni oír hablar del tema.