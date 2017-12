Deportan a esposa de ex secretario de Gobierno

Por: Mónica Miranda

La mañana de ayer, Mónica Paola Robles Manzanedo, ex diputada local y esposa del ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, ambos prófugos, fue deportada a Nogales por las autoridades de Arizona, Estado donde enfrentaba un proceso migratorio por término en su permiso de estadía en el extranjero.

La ex legisladora de 2012 a 2015, no pudo ser entregada a las autoridades mexicanas, porque presentó dos amparos para su protección legal.

Robles Manzanedo es acusada por la Procuraduría General de la República (PGR), al igual que el ex secretario en el sexenio de Guillermo Padrés, por los delitos de falsedad en declaraciones ante autoridad distinta a la judicial y tráfico de influencias en agravio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Al salir del Instituto Nacional de Migración (INM) en Nogales, elementos de la PGR la esperaban para su detención; sin embargo, ella y sus abogados mostraron documentos oficiales para evitar la aprehensión.

Los esposos prófugos fueron detenidos en mayo de este año en Tucson, tras una ficha roja que emitió la INTERPOL en colaboración con las autoridades mexicanas, para su localización.

Al salir de las oficinas del INM, Mónica Robles se negó a dar declaraciones a la prensa.

Por normatividad de la institución y secrecía de la investigación, el personal de la PGR que se encontraba por fuera del inmueble esperando la salida de Robles Manzanedo, no pudo dar postura al respecto.