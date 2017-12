Darán cartas de no antecedentes penales

Será a reos al término de su condena



Por: Mónica Miranda

A fin de que se logre una correcta reinserción social de los reos que cumplan su condena, a partir del próximo año se les entregará al salir del penal una carta de No Antecedentes Penales, para que puedan emplearse en el sector laboral, indicó Adolfo García Morales.

El secretario de Seguridad en Sonora dijo que esta medida, aprobada por el Sistema Nacional de Seguridad, contempla la creación de un protocolo que se deberá adaptar en las fiscalías generales, al momento de entregar este documento a los ciudadanos.

“Si, por ejemplo, alguien pide una carta para obtener un trabajo, pues desde ahí estamos discriminando y se supone que ya cumplió con su pena; yo creo que no es justo que pidamos que sean buenos ciudadanos si les negamos la oportunidad de trabajar. De eso se trata, por eso ya que se tenga bien el protocolo, lo vamos a dar a conocer al público”.

Aclaró que cada carta de No Antecedentes Penales estará diferenciada, dependiendo del delito por el cual se haya purgado la condena, y se considerará los lugares no aptos para el ciudadano egresado del CERESO.

“Hay quien tendrá restricciones propias en la carta, por ejemplo si es alguien que cometió el delito de violación obviamente la restricción será que no pueda trabajar en un lugar donde haya menores o población vulnerable a él”.