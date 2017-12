Refrescos que salen de Sonora a BC cumplen con normas de sanidad

Por: Mónica Miranda

Las botellas de refresco que salen de la planta Pepsi de Hermosillo hacia Baja California son previamente supervisadas de que no contengan sustancias ilegales y nocivas para la salud, aseveró Gilberto Ungson Beltrán, luego de que en Mexicali, por segunda ocasión, resultara una persona más intoxicada con metanfetamina.

El secretario de Salud en Sonora dijo que el supuesto suministro de alguna droga o sustancia tóxica a dichas botellas al llegar a Mexicali, ya no corresponde a la dependencia estatal investigar, dado que la fábrica instalada en la capital sonorense tiene en regla las normas requeridas por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

“Nosotros revisamos esto y confiscamos algunas unidades pero prácticamente le puedo decir que no tienen ninguna alteración en su preparación ni en su contenido”.

Indicó que corresponde a la autoridad judicial en este caso la Procuraduría General de la República (PGR), investigar sobre la procedencia de esta sustancia y determinar las causas que hicieron que llegara al respecto. Reiteró que en Sonora no se han presentado casos similares.