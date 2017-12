De los sombrerazos a los acuerdos

Por: Demian Duarte

Claro que no hubo ninguna sorpresa en el debate legislativo de la sesión del martes, simplemente porque la potencia de la suma de fuerzas se impuso en lo que fue la crónica de una aplastante victoria anunciada para el grupo de diputados del PRI y sus aliados, en un entorno relacionado a un efecto reduccionista de las cosas.

Afortunadamente las diferencias ya en el pleno se redujeron a la mínima expresión, y más allá de temas de fondo como el asunto de la contratación de nuevos créditos, o bien con aumentos ya muy telegrafiados en tarifas de agua, fueron más los consensos y los acuerdos que los disensos, por lo que al final del día la mayor parte de los asuntos sujetos a votación salieron con 31 votos a favor, con uno en contra y uno ausente, que en este caso fue el de la diputada Carolina Lara.

Quien votó en contra de todo fue la diputada ahora de MORENA, Célida López Cárdenas, quien hizo un posicionamiento a nombre del partido y anunció que su postura sería con la finalidad de ponerse de lado de los sonorenses, y después aseguró que ella es la única diputada de oposición verdadera que existe en el Congreso del Estado.

La postura de la bancada del PAN fue variopinta, desde la de hacer aportaciones al observar un “detalle” en la reestructura que hubiera podido costar 3 mil millones de pesos, y que fue corregido gracias a la intervención de Moisés Gómez Reyna, hasta de franca oposición en temas que se han manifestado como de postura inamovible de los panistas, en cuanto al quehacer del actual Gobierno, por ejemplo respecto a la deuda o aumentos, posición que no tuvieron en legislaturas anteriores, que es cuando les tocó hacer de partido en el Gobierno y defender la administración de Guillermo Padrés, porque luego se les olvida cómo Javier Neblina y la bancada de la 59 Legislatura defendían el cobro de nuevos impuestos que fueron creados por el entonces secretario de Hacienda Alejandro López Caballero, pero esa es otra historia, al final se trata de ciclos que se repiten como círculos viciosos.

Pero mire, el asunto de fondo es que el presupuesto salió sin mayores sombrerazos, 3 días antes de que se venciera el plazo formal y 19 antes de que esto pudiera plantear una crisis institucional, así que como experiencia repetida por 3 años el 12 de diciembre, queda como muestra de qué se debe hacer para sacar un presupuesto por nota.

Por supuesto suben los bonos de Epifanio Salido Pavlovich, que supo hacer el trabajo que le toca, llegar al punto de los acuerdos, negociar y sobre todo garantizar que las cosas sean funcionales al Gobierno de Claudia Pavlovich, de modo que el diputado dio un paso al frente en cuanto a la potencial nominación de su persona como candidato al Senado.

Para Flor Ayala también las cosas pintaron bien, pues a ella le tocó llevar largas jornadas de acuerdos y negociaciones, en donde consiguió también terminar el proceso, llegar al pleno y que lo dictaminado en las comisiones de Hacienda fuera aprobado, lo que lleva un mérito enorme, por lo que también avanzó de manera importante en su proyecto, que según me informan será ser candidata de nueva cuenta a diputada para buscar integrarse en la 62 Legislatura, y mire, será muy bueno porque la gobernadora Claudia Pavlovich necesita gente experimentada y con capacidad de hacer la chamba en el Congreso, para la segunda mitad de su sexenio. Claro, Flor Ayala no le pierde la fe a la posibilidad de ir como candidata a la alcaldía de Hermosillo, sin embargo esa llave parece haberse cerrado a favor de Ernesto de Lucas, pero ya veremos.

Vamos, incluso los panistas que perdiendo en las votaciones han ganado en temas para discutir ahora que se asoma el proceso electoral y donde podrán decir que dieron la pelea a sabiendas de que estaban en desventaja y que defendieron a capa y espada sus posiciones, lo que a los 9 diputados que coordina Luis Serrato Castell les mueve escenarios favorables.

De hecho el mismo coordinador parlamentario, que sigue en la pelea por ser candidato al Senado —pues según dijo el dirigente de su partido David Galván, no hay nada para nadie ahí— obtuvo los bonos equivalentes para su causa, lo mismo que sus compañeros que se mantuvieron firmes y disciplinados al respecto.

Si me pregunta quién ganó en este debate presupuestal, tendré que decir que todos, comenzando por el Estado que ahora tiene certeza de arrancar el 2018 en condiciones de estabilidad, hasta los distintos actores políticos, que a favor o en contra, defendieron su punto y protagonizaron un interesante momento de civilidad parlamentaria que pocas veces se había visto en Sonora, pues ahora pasamos de los sombrerazos y los golpes bajo la mesa a la lógica del desacuerdo razonable, en donde cada parte respeta la postura del rival y al final gana (como es lógico) el que tiene los votos.

Por ahí entre las frases sueltas de la sesión, llamó la atención la de Javier Dagnino Escobosa, diputado por Cananea y quizá el único defensor que le queda al padresismo, quien dijo precisamente que ya a la piñata de Guillermo Padrés no le salen dulces, ni siquiera confeti, por lo que invitó a los diputados del PRI a buscarse otro pretexto o ya de perdida otro argumento… El tiempo dirá si se acabaron los garrotazos, o si apenas comienzan.

Ayer desde Cambridge, sede de la universidad de Harvard, el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, indicó que hay un estudio y 27 proyectos para hacer de la capital una ciudad sustentable, mismos que fueron diseñados en esa prestigiada institución patrocinados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Y mire, lo que sea que se traiga y logre el presidente municipal de esa gira de trabajo, es necesario implementarlo a la voz de ya, simple y sencillamente porque el crecimiento acelerado que tiene Hermosillo amenaza con rebasarnos a todos y hacer imposible la convivencia.

Lo mejor es que todo esto será sin costo para la comuna a partir de que el municipio fue incluido en el esquema de ciudades emergentes y sostenibles del mencionado BID.

Ahora el asunto será encontrar los canales, voluntad y sobre todo continuidad en la visión y vocación del grupo gobernante, porque en Sonora es común —como en todo México— que quien llega al Gobierno quiere borrar todo lo hecho por el antecesor y reinventar el trabajo y hasta la historia, por aquello de que todo lo previo estaba mal.

Si esto ocurre entre correligionarios, imagínese lo que pasa en una ciudad como Hermosillo en donde la alternancia ha sido algo común cada 3 años desde 1967 a la fecha.

