Beneficia DACA a mexicanos

El 79% de los 689 mil 800 beneficiarios actualmente activos en el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) son de nacionalidad mexicana, según datos proporcionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS).

La dependencia federal dejó de aceptar nuevas solicitudes para el programa desde el 5 de septiembre pasado y no se permitió renovar los permisos a aquellos cuyos beneficios bajo el DACA expiran después del 5 de marzo de 2018.

El USCIS publicó esta semana información demográfica detallada sobre los beneficiarios del DACA que estaban activos antes de que se rescindiera el programa.

Son alrededor de 689 mil 800 beneficiarios del DACA estaban activos al 5 de septiembre pasado. Cerca de 110 mil jóvenes indocumentados que habían sido aceptados en el DACA desde 2012 ya no están inscritos, mientras que unos 40 mil dejaron el programa debido a que obtuvieron la residencia legal permanente y alrededor de 70 mil no renovaron sus protecciones o se les negó la renovación.

Del total de indocumentados beneficiarios del DACA, el 53% (alrededor de 362 mil 700) son mujeres.