Universidades y empresas vinculadas, necesarias para el desarrollo

Por: David Vázquez y Roberto Aguilar

La vinculación entre universidades y empresas, así como con el sector Gobierno es necesaria para el desarrollo del país, pues si no se unen esfuerzos no se va a salir adelante, indicaron Mónica Vivian, directora académica de ULSA, y el maestro Abdul Machi, director de Extensión Universitaria del ITSON.

“Definitivamente sí hace falta vinculación, pero estamos buscando nuevas estrategias donde el egresado tenga más acceso a las empresas; las ferias del empleo, donde últimamente hemos puesto no sólo operativos, sino hasta directivos de empresas de la ciudad, así como de Navojoa, Hermosillo y Guaymas”, agregó el maestro Abdul Machi.

Otro modelo que tiene el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con sus estudiantes, es mediante las prácticas profesionales, así como su respectivo servicio social, donde un 75 por ciento de ellos terminan quedándose en las empresas en las que los realizan.

“Ha sido una situación que se ha dado, pues empleo siempre ha faltado y egresados siempre hay, pero estamos trabajando en eso para que nuestros muchachos puedan colocarse lo más pronto posible”, agregó Abdul Machi.

Como respuesta a esta necesidad, tanto el ITSON y la ULSA buscan abrir nuevos caminos para el aprendizaje, llevando a cabo diversos esfuerzos de vinculación, como: Firma de convenios con empresas, los cuales ponen al alcance de las empresas el talento de los estudiantes y de los profesores, así como la infraestructura necesaria para dar viabilidad al proyecto, y abarcan las prácticas profesionales, que son requisito para la titulación de los estudiantes y la posibilidad de desarrollar proyectos vinculados, los cuales introducen diversas realidades al aula y son abordados por los estudiantes con la guía del profesor durante un marco de tiempo específico.

Creación y participación en espacios de vinculación como foros empresariales, mesas de trabajo y foros de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), reuniones Comisión Sonora-Arizona, colaboración con diferentes cámaras como CANACINTRA, CANACO, entre otras.

En los procesos de creación y actualización periódica de sus programas académicos, se crean grupos focales con empresarios y egresados, quienes desde su experiencia laboral apoyan en la detección de nuevas necesidades. Sus opiniones y sugerencias son tomadas en cuenta e impactan la pertinencia de los planes de estudio y la incorporación de egresados en el ámbito laboral.

Alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales, que amparan y complementan oferta de valor, poniendo al alcance de los estudiantes herramientas y recursos que les permiten expandir su horizonte profesional (acreditaciones y afiliaciones a organismos externos).

“El proceso educativo debe enfocarse en ayudar a los jóvenes a desarrollar su racionalidad, como herramienta del conocimiento crítico de su realidad para posteriormente, con una conciencia responsable, evaluar las conquistas de la ciencia y dotarlas de un significado profundo que vaya más allá del enorme crecimiento económico e industrial, que garantice que el progreso científico y tecnológico sea utilizado en busca del bien común”, dijo Mónica Vivian Mascareño, directora Académica de Universidad La Salle Noroeste.

BUSCA ITSON IR A LA PAR CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR LABORAL

Ante la situación que se ve en el mundo de que las universidades no están ofreciendo lo que el sector laboral demanda, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) ha buscado tener esa vinculación con todas las empresas y organismos, dijo Lydia Miranda.

La coordinadora de Vinculación Académica de esa casa de estudios, refirió que en Navojoa se ha tenido mucha apertura por parte de los sectores laborales, para dar a conocer las necesidades actuales de cada área.

Con un plan académico que se renueva cada seis años alrededor, buscan no atrasarse con las necesidades laborales del mundo, afirmó, permitiendo que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para salir a trabajar.

“Desconozco como pudiera estar esta situación en otras universidades, pero por lo menos en ITSON, hemos buscando esa vinculación para conocer lo que necesitan las empresas y actualizar nuestra matrícula, y así el alumno sale con lo necesario para poder trabajar”, señaló.

Ante la exigente traba que se encuentra todo egresado, sobre la falta de experiencia para entrar a determinadas empresas, el ITSON ha logrado que todos los sectores laborales den la oportunidad en forma de prácticas para que el alumno pueda aprender.

“En nuestra región tenemos muy buena aceptación de empresarios y organismos; ellos mismos buscan practicantes y eso les da cierta experiencia y aprenden de manera tangible sus respectivas áreas”, dijo.

Lydia Miranda refirió que el hecho de que el alumno aprenda por medio de las prácticas, les permite tocar puertas que pueden ser la plataforma para conseguir oportunidades laborales al egresar.

Puntualizó que sí hay un mundo laborar muy exigente y que se actualiza constantemente, es por ello la necesidad institucional de estarse renovando con mayor frecuencia.

DESTACA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Más allá de las necesidades de infraestructura que registran los planteles educativos, en el sistema educativo es de suma importancia que los padres de familia se involucren con mayor frecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Enrique Evangelista Velázquez destacó que la participación de los paterfamilias en las actividades escolares de sus hijos, genera un impacto positivo tanto en su conducta, como en su desempeño académico.

El director de Educación Municipal dio a conocer que involucrar a los padres en las actividades de los planteles educativos, no sólo se refleja en el desempeño de sus hijos, sino en la imagen de las instituciones, debido a que realizan actividades de limpieza y mejora de las instalaciones.

“Una necesidad muy grande que existe en las escuelas es la sinergia que debe de haber entre los profesores y los padres de familia, porque los niños notan el interés de sus papás en sus actividades”, indicó Evangelista Velázquez.

Por último, expresó que los padres de familia como tal, no pueden educar solos a sus hijos, necesitan del acompañamiento de la escuela, pero ésta tampoco puede sola, sin el respaldo de los padres de familia, por lo que debemos ser aliados constantes para dar seguimiento al proceso educativo en todo momento.

