Presupuestos “Guadalupanos”

Por: Demian Duarte

Me niego a creer que todo sea producto de una casualidad, y es que el hecho es que con la aprobación del presupuesto 2018 hoy martes, ya serán 3 años en fila que todo sale según lo previsto, sin mayores dificultades para dirigirse a la etapa final del año, justamente el 12 de diciembre, esto implica una enorme capacidad de negociación y acuerdos, aunque también el tener a la mano la herramienta de una mayoría arrolladora.

El hecho es que sin temor a equivocarme le puedo asegurar que hoy habrá humo blanco en la sesión del Congreso citada para las 9 de la mañana y que el largo tramo de trabajo que han debido llevar los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, y que ha implicado decenas de reuniones privadas y 3 sesiones públicas, llevará las cosas a buen término con la aprobación del Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y de pilón la reestructura propuesta de última hora por el equipo de Raúl Navarro Gallegos, con aquello de que Banobras les llegó con una propuesta de esas que no podrán rechazar.

Incluso desde la noche de ayer lunes ya corrían apuestas, respecto a cómo estará la discusión en el pleno y muchos estimamos que para las 10.30 de la mañana saldrá la votación y Sonora tendrá amarrado un entorno de estabilidad financiera, presupuestal y fiscal para el 2018.

No todo fue coser y cantar, pues a pesar de no haber discusión de ningún tipo, sí hubo reservas para llevar al pleno contrapropuestas de parte del grupo legislativo del PAN, mismas que pidió a nombre de sus compañeros Lisette López Godínez, y de parte de la ahora diputada de MORENA, Célida López Cárdenas.

Sin embargo es importante entender la ruta crítica de lo que ahora ocurrirá, pues se trata de un asunto de mayorías, puede haber muchos argumentos, pero ateniéndonos a la técnica legislativa queda claro que quien tenga más votos, por lo que ya estoy escuchando el “no a lugar” a las contrapropuestas y se pasará alegremente a la votación.

Hace unos días le comentaba que el grupo de diputados que encabeza Epifanio Salido Pavlovich, como coordinador de la bancada del PRI es de 15 legisladores, a lo que es menester sumar los 2 del PANAL, pero también 1 de MORENA, 1 más del Movimiento Ciudadano, otro del PRD, además de los votos de las 3 llantas ponchadas que todavía quedan huérfanos del PAN, por lo que el ejercicio de suma deja los “a favor” del presupuesto en 23 diputados, con 9 votos potenciales en contra del Grupo del PAN que lidera Luis Serrato Castell y 1 más que representa la diputada Célida.

También sobre este aspecto corrían apuestas ayer y se decía que la votación podría quedar 32 a 1 a favor del proyecto presupuestal como viene, aunque en un momento dado, pudieran darse 10 votos en contra, escenario que yo dudo se presente, pues los buenos oficios de la negociación política tomarán su papel durante esta noche, y desde las oficinas de Miguel Pompa Corella, de Raúl Navarro Gallegos, de Natalia Rivera e incluso desde el despacho de la jefa del Gobierno estatal se harán llamadas, se intercambiarán ideas y se buscará que prevalezca la cortesía política, pues siempre será mejor el consenso que las diferencias, y en esto hay que ver el interés no de los partidos políticos, sino de los distintos municipios y regiones del Estado que representan los diputados, donde lo que sobra son las necesidades.

El asunto es que para el día de ayer lo que más importaba era lograr una aprobación de los respectivos dictámenes, un asunto que se logró magistralmente y por unanimidad, lo que implica que de la forma que sea, hoy martes Sonora tendrá un presupuesto aprobado. Habrá que reconocerle a la diputada Flor Ayala su colmillo y habilidad para sacar la tarea tal y como se la pidieron.

Le pregunté de forma directa y sin dar concesiones a la diputada Karmen Aída Díaz Brown, qué es lo que está buscando en su futuro inmediato como política, pues ya es atronadora la rumorología de que está empeñada en ser candidata a la Alcaldía de Cajeme y que ha tocado todas las puertas a su alcance para lograrlo.

Y mire, si le digo que su proyecto se lo ha contado a Claudia Pavlovich con quien “Kiki” ha trabajado desde que la hoy gobernadora llegó al Senado, al llevarle el área de gestión social, que le ha pedido el apoyo a su poderoso tío, que también ha tocado la base en la dirigencia del PRI, y que incluso ha llevado el tema a ciertas oficinas de altos vuelos, tendríamos que pensar que su proyecto camina.

Su respuesta fue la que se podría esperar “Voy a estar en donde la gobernadora Pavlovich considere que debo estar”, sin embargo me quedó claro que la diputada Díaz Brown va a pelear la candidatura a presidenta municipal de Cajeme hasta el final y que uno de sus argumentos es precisamente la necesidad de que haya mujeres candidatas en alcaldías importantes, así que no hay escenario mejor que ir por el Gobierno de la segunda ciudad en importancia en Sonora.

El detalle es que hay otros aspirantes en esa fila, comenzando por la senadora Anabel Acosta, y siguiendo por el diputado también de Cajeme Omar Guillén, además del actual alcalde Faustino Félix Chávez, que no se ha decidido, pero yo quiero asumir que la idea de reelegirse por lo menos le hace cosquillas.

La pregunta de fondo es por quién se inclinarán las firmas fuertes, a quién va a apoyar Ricardo Bours, a quién la gobernadora Pavlovich y a quién le dará su venia Manlio Fabio Beltrones. Una vez resuelto el acertijo veremos si el PRI tendrá en Cajeme a una mujer candidata a la alcaldía.

Ayer se vio al coordinador de los diputados el PRI en el Congreso del Estado, Epifanio Salido Pavlovich en una reunión que sostuvo con legisladores priístas de todo México el precandidato del tricolor José Antonio Meade, a quien le dijo que hay respaldo de los 15 diputados de ese partido que integran la 61 Legislatura para apoyarle en su empeño de convertirse en candidato y eventualmente en presidente, señalando que esto será con entusiasmo y compromiso, pero sobre todas las cosas en unidad.

Por ahí se vio al diputado muy cerca de Sylvana Beltrones Sánchez, con quien presumiblemente trabajará en busca de ganar las elecciones senatoriales en Sonora.

