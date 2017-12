Oncólogos fueron despedidos por no cumplir con horarios

Por: Mónica Miranda

El despido a los tres especialistas del Hospital de Oncología Ernesto Rivera Claisse, fue porque los médicos no podían cumplir con el horario completo de servicio establecido en el reglamento de la Secretaría de Salud, debido a que laboraban también en otras clínicas, indicó Gilberto Ungson Beltrán.

El secretario de Salud dijo que están por contratar a dos nuevos oncólogos, para que las atenciones de salud de los pacientes con cáncer en esta clínica, no se vea afectada y aseguró que no tienen problema con el equipo de radioterapia, aunque deberán cambiarlo el próximo febrero, ya que vencerá su vida útil.

“No tenemos ningún problema con el equipamiento, sabemos que para febrero estarán venciéndose los permisos para utilización del equipo y nosotros estamos en la gestión con meses de anticipación para poder sustituir este equipo, ya que tiene su vencimiento útil en febrero, además ya no podrá usarse por el tipo de radiación que emite”, aseguró.

La pasada semana, trabajadores de este hospital anunciaron el inicio de manifestaciones debido a que laboraban bajo protesta por el despido de médicos especialistas.