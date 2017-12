David Vázquez

No hay otro tema en los diversos puntos de reunión de los carrereros que el triunfo de La Princesa, compromiso que generó mucha polémica, primero que nada porque La Jefa lucía como virtual campeona.

Casi estamos seguros que muy pocos le daban crédito a La Princesa, salvo su dueño y seguidores de la cuadra Chichos, mientras que aficionados y carrereros de hueso colorado le daban su voto de confianza a La Jefa.

Pero recordemos que en las carreras no hay nada escrito, señores, y el domingo en Masiaca se registró un caso pocas veces visto, el cual afectó notablemente a La Jefa para perder la carrera y quedar eliminada de la tradicional potrillada criolla del sur de Sonora.

Resulta que en su trayecto al cabresto La Jefa se “varó” de las patas, lo que aprovechó La Princesa para alcanzar a su oponente, tomar la delantera e instalarse en la gran final del certamen.

Cabe mencionar que La Jefa venía por delante, pero los saurinos coinciden en que si la potranca del Profe Campas no se “vara”, si hubiese ganado, pero no le iba a sacar el blanco que ofrecían en las apuestas.

Incluso se dice que en el paradero la potranca volvió a “vararse”, pero todo parece indicar que no hay lesión de gravedad.

Esta situación nos hizo recordar el caso de de El Basucazo, donde se dijo que se debió al exceso de medicamentos que se le suministran a los caballos para una competencia.

Obviamente su veterinario de cabecera es el que nos podría explicar el caso para informarle a la afición sobre lo sucedido.

La mayoría de los carrereros han dicho que La Princesa volvió a correr con suerte, pero no debemos menospreciar la potranca de los Chichos, pues ha ido dando de qué hablar y tal parece que podría ser el “caballo negro” de la final.

Caso similar señores al de La Soraya, potranca que solamente su dueño confiaba en ella y que ya tiene asegurado premio, pues La Princesa no participa en la Calcuta.

Por lo tanto la bolsa de la Calcuta se repartirá entre El Muñeco y La Soraya, mientras que La Princesa solamente participa por el premio correspondiente a las inscripciones.

MÁS INFORMACIÓN

Por la tarde se reportaron los Orduños informándonos que El Medio Taco se amarró para jugar también en el Clásico Navideño de San Isidro.

Su rival es El RA, cuaco de la cuadra Santa Rosa de Bácum con el que se medirán en 150 metros, donde definirán quien es quien.

Duelo entre un alazán y un zaino, señores, ambos han jugado una carrera en la región y salieron airosos en sus respectivos debuts.

Asimismo sabemos que los dos jugaron con poca cuida, por lo que para este 25 de diciembre llegarán en mejores condiciones físicas

Como antecedentes tenemos que El RA inició su trayectoria ante El Esparta, debutando con el pie derecho el alazán del popular “Lalito” al blanquear a su oponente, cuando todos le daban su voto de confianza al prieto de la cuadra Portón.

Por su parte, El Medio Taco vio acción en el pasado evento de San Isidro ante El Huérfano, donde el penco del amigo Memo Acosta sacó la mejor parte al derrotar con paleta al cuaco de la percha Tres Marías.

Así que, señores, se espera una bonita competencia entre dos ejemplares que llegaron a la región con la intención de ubicarse entre los regulares, por lo que veremos que traen en sus manos los ejemplares de las cuadras Santa Rosa y Ladrillera.

Hasta mañana.