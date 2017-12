J.C. Ruiz

MÉXICO, D.F.–En Pekín, dice la nota relativa, tuvieron los especialistas que someter a enérgico tratamiento, a una joven mujer, madre de dos hijos, para curarle extrañas protuberancias que le salieron en la frente, es decir, un par de macizos CUERNOS.

La mujer, de acuerdo con la misma información, sostiene que no cree que tales cuernos le hayan brotado por infidelidad de su marido y más bien se inclina a suponer que todo se debe a que tomó demasiado calcio, durante el embarazo de su segundo vástago.

Cuestión de puntos de vista. Por lo pronto el marido quedó a salvo de cualesquier sospecha por parte de su mujer. Ella lo considera un santo y tranquila acude al tratamiento para que le disuelvan los cuernitos que, por otra parte, a lo mejor no se le ven mal a la serena chinita.

En México por lo contrario, los expertos en tales menesteres –Si tienen la convicción de que los maridos CORNUDOS, los “mártires” de la CORNUPEDOLOGÍA, lo son por efectos de la infidelidad de sus mujeres y para remachar el clavo de tan sabroso tema, un reportero gráfico y claro puso los puntos sobre las íes cuando escribió en versales esta sentencia:

–¡Y si no se llama “mártires”, por favor, sino simplemente CHIVOS…