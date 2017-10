Radio Sonora integra programación

Incluyente mediante convenio con UES

Promotora de una radio incluyente, Radio Sonora integra a su programación, una hora diaria de contenido de noticias en lenguaje de señas, mediante firman de acuerdo de colaboración con la Universidad Estatal de Sonora.

En la etapa inicial del proyecto, la primera hora de la segunda emisión de noticias, de 13:00 a 14:00, contará con un traductor a lenguaje de señas proporcionado por UES, mediante la página www.radiosonora.com.mx Facebook Live y redes sociales, en la búsqueda de atender a personas con discapacidad auditiva.

María Elena Verduzco, directora general de Radio Sonora, destacó la importancia de modernizarse en contenidos y oferta para todos de una manera incluyente como ha sido la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“Estamos en esta línea de la comunicación incluyente, en el que a nivel nacional y local se trabaja poco entonces, encontramos a través de este punto de modernización de los medios en general donde ya en el caso de la radio, ya no únicamente se oye sino también debe verse a través de todos los instrumentos modernos de tecnología”, señaló Velazco Chaires.

Por su parte, el rector de la Universidad Estatal de Sonora, Horacio Huerta Cevallos, comentó que en este convenio tomarán parte, de entrada, cuatro maestros que dominan el lenguaje de señas, que se encargarán de transmitir los mensajes a la comunidad sorda vía Internet mediante la página www.radiosonora.com.mx y Facebook Live.

“Cuando yo he platicado de este evento con gentes de decir que estamos vinculándonos con la radio, para que la radio pueda llegar a los sordos, como que de repente me voltean a ver y me dicen, de que me estás hablando?, pues sí, este es un esfuerzo muy grande, esta es una primicia”, puntualizó el rector universitario.

En esta primera etapa, además de la producción en el espacio de noticias, se incluirá en la programación habitual de la radio cápsulas informativas relativas al uso del lenguaje de señas.

La alumna Celina Escalante Payán, estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo en la UES, con problemas auditivos, expresó en señas: “por fin voy a escuchar noticias” y agradeció a UES y Radio Sonora ocuparse de esta parte sensible y necesaria para la comunidad sorda.