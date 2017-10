APRO.-

El jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera, reprochó al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto la ausencia de señales claras para que la capital tenga acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales de la Federación (FONDEN).

Mancera fustigó: “No se puede ir a una reconstrucción con aspirinas, no podemos decir ‘ahí está tu aspirina y que se te quite el dolor de cabeza’. No es un dolor de cabeza, es una reconstrucción mayor y estamos esperando un anuncio consistente, fuerte, que dé muestra de esto como lo estamos diseñando aquí”.

Ante la presencia de especialistas, funcionarios federales y empresarios, Mancera recordó que la Ciudad de México actuó con el Fondo de Emergencia local, sin embargo, no es suficiente para continuar con la reconstrucción de las viviendas e infraestructuras dañadas por el sismo del 19-S.

“Hoy teníamos una bolsa de 3 mil millones que fuimos guardando, ejercicio, tras ejercicio para poder aplicarla, un fondo de estabilización fiscal muy importante”.

Me preocupa que todavía no tengamos esa señal clara, me preocupa que no tengamos esa noticia directa. Aquí se ha dicho, estamos esperando todavía esa respuesta, yo estoy esperando tener comunicación con el secretario de Hacienda (José Antonio Meade), porque la Ciudad de México sigue esperando tener esa respuesta”, lanzó Mancera con el gesto duro.

NO QUEDÓ AHÍ, EL JEFE DE GOBIERNO LOCAL INSISTIÓ:

“Pues sí; nosotros tenemos un fondo y tenemos capacidad de reacción, pero somos parte de la Federación y yo tengo que defender los intereses de la Ciudad de México, tiene que haber tareas concretas y tiene que haber proyectos específicos, estamos trabajando todos, no nada más es decir ‘que bueno que aquellos señores hicieron una reserva’. No, yo creo que esto es nacional y tenemos que dar una respuesta”.

Mancera arremetió: “Yo sé que después de todo esto habrá respuestas y ataque porque es normal, siempre es incómodo esto, pero hay que decirlo y hay que señalarlo porque nosotros estamos en una tarea de reconstrucción que es algo muy serio”.

Agregó: Nuestras acciones de emergencia fueron eso, acciones de emergencia, nuestra ayuda de renta, no es una ayuda para siempre. Señores, yo tengo hoy campamentos del 85 en la Ciudad de México. Hoy estoy quitando campamentos del 85, estuvieron 32 años viviendo en la calle, literalmente, eso no lo vamos a permitir, por eso hago el llamado.

Fue más allá al cuestionar el momento económico del país: “Estamos escuchando que se están haciendo licitaciones petroleras, que tenemos un futuro económico muy importante, pues aprovechemos todo eso para tener una reconstrucción efectiva”, emplazó.