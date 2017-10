La fortaleza y paciencia me sacan adelante: Julión Álvarez

“Me urge informarles cómo estoy y qué estoy haciendo, especialmente de cómo le estoy dando seguimiento a mi caso”

El cantante mexicano Julión Álvarez recibió el apoyo de más de 80 mil espectadores durante su presentación la noche de este miércoles en el concierto Ke Buena con causa, en el Estadio Azteca.

El intérprete de regional mexicano afirmó que lo que más ha prendido de la difícil situación por la que pasa es a tener paciencia y fortaleza: “Es mentira que haya caído en una fuerte depresión, he tenido eventos muy bonitos como el concierto que ofrecí en Ciudad Juárez”.

En agosto pasado, Julión Álvarez fue vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con presunto lavado de dinero como prestanombres y al respecto dijo que por cuestiones legales no puede hablar, “pero sí les digo que he recibido apoyo en muchas ciudades del país”.

Subrayó que la paciencia y la fortaleza han contribuido para que no se sienta deprimido, “gracias a Dios estoy contento, agradezco que nos hayan tomado en cuenta para cantarle al público y que se quiera escuchar a Julión Álvarez y su Norteño Banda”.

Admitió que ya le hacen falta sus redes sociales, que le fueron bloqueadas, porque se siente limitado de no estar conectado con sus miles de seguidores.

Pese a todo, mencionó que no ha parado de trabajar. “Mañana vamos a Mexicali, regresamos el 21 y 22 a Pachuca, Hidalgo, y de ahí nos vamos a Hermosillo, Sonora, y otras ciudades. No me han cancelado eventos por los problemas e incluso ni Televisa me retiró su apoyo”.

Respecto a la producción de discos, el intérprete de “Te hubieras ido antes” afirmó que está por promover un nuevo sencillo y agradeció el valioso respaldo de los compositores como Joss Favela, Edén Muñoz, Luciano Luna y mucha gente que ha confiado en él y en su faceta de cantante.