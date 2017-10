Jolie, Gwyneth y Cara alzan la voz

Las mujeres que han acusado a Harvey Weinstein

EL UNIVERSAL.-

Desde que se destapó el escándalo de acoso sexual contra el productor estadounidense Harvey Weinstein, varias famosas han alzado la voz para revelar sus propias experiencias incómodas con el hombre que estuvo detrás de cintas como “Perros de Reserva” y “Pulp Fiction”.

Te presentamos el testimonio de algunas de las famosas que han hablado contra él:

GWYNETH PALTROW

Weinstein la citó en su hotel y le sugirió ir a su habitación para darle masaje, lo cual rechazó. “Era una niña, iba a participar (en la película Emma), estaba petrificada”. Brad Pitt, entonces novio de Gwyneth, enfrentó al productor, quien había amenazado a la actriz para que no contara nada. “Pensé que me iba a despedir”, recordó.

ANGELINA JOLIE

“Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y como resultado elegí no trabajar nunca con él de nuevo y advertir a otros cuando lo hacían”, reveló la actriz para quien la conducta del productor es “en cualquier campo, en cualquier país, inaceptable”.

ASIA ARGENTO

La actriz y también directora de cine dijo que Weinstein le hizo sexo oral “a la fuerza” y que calló durante años por miedo a que el productor la “destrozara”.

CARA DELEVINGNE

La modelo británica habló de un incómodo encuentro con el productor. “En cuanto nos quedamos solos, empezó a presumir de todas las actrices con las que se había acostado y de cómo había impulsado sus carreras, y habló de temas de naturaleza sexual inapropiados y entonces me invitó a subir a su habitación.

Cuando llegué me sentí aliviada al encontrar a otra mujer en la habitación, lo que me hizo sentir que estaba a salvo, pero entonces nos pidió que nos besáramos y ella empezó a avanzar en su dirección”.

FLORENCE DAREL

La actriz francesa recordó así lo sucedido: “No paró de llamarme para que me fuera con él después de la fiesta. Como dudaba de sus intenciones, le dije que era pareja del actor principal del filme, para que me dejara. La segunda vez, en París (…) hizo que llamaran a mis padres para decirles que quería verme”. (En un encuentro laboral) “Me dijo que me encontraba muy atractiva y que quería tener relaciones conmigo. Le dije que estaba muy enamorada de mi novio. Me respondió que no le importaba y me propuso ser su amante varios días al año. De esa forma, podríamos trabajar juntos”.

ASHLEY JUDD

Hace dos décadas invitó a la actriz a su habitación de hotel y lo que ella pensó sería una reunión de negocios, se convirtió en un momento de acoso cuando él apareció vestido sólo con bata y le preguntó si quería un masaje en el cuello o le agradaría verlo mientras se bañaba.

LEA SEYDOUX

La actriz francesa también recordó un incidente con el productor. Subió a su habitación junto al asistente de él, pero este último dejó el lugar. “Estábamos hablando en el sofá cuando de repente él saltó sobre mí y trató de besarme. Tuve que defenderme. Es grande y gordo, así que tuve que ser fuerte para resistirlo. Dejé la habitación, muy disgustada. No le tenía miedo”.

Mira Sorvino y Rosanna Arquette sospechan que Weinstein obstaculizó sus carreras por no haber cedido a sus avances sexuales.