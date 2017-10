Eugenio defiende a Eduardo Yáñez

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo también resultaron inmiscuidos en el altercado que tuvo Eduardo Yáñez con el reportero Paco Fuentes del programa El Gordo y La Flaca durante un evento en Estados Unidos, pues el comediante y su esposa se encontraba a escasos metros del actor cuando éste golpeó al periodista.

Al respecto del tema, el periodista Javier Poza durante su programa radiofónico cuestionó a Derbez, quien explicó: “Llego yo e iba a saludar a Eduardo pero cambié de entrevista, empiezo a dar mi entrevista e incluso me empiezo a distraer (…) porque me empezó a llamar la atención, y fíjate que en ningún momento estoy justificando la violencia ni la actitud de Eduardo para nada, pero sí fue muy molesto la manera en que el reportero empezó a picarlo, y a picarlo, entonces yo estaba con un ojo al gato y otro al garabato, porque yo dije, la vi venir, nunca pensé que lo fuera a golpear jamás, pero la vi venir porque dije ahorita no tarda Eduardo en enojarse, entonces yo estaba pensado ahorita le va a contestar y se va a armar aquí a lado, y la vi venir porque el reportero estaba realmente incisivo, estaba picándolo, estaba molestándolo, acosándolo, porque el primero muy amablemente le dijo yo no hablo de mi vida personal y trato de evitarlo y él seguía”, explicó el actor.