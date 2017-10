Pide licencia Pablo Escudero

EL UNIVERSAL.-

El senador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que solicitó licencia para separarse de su escaño por tiempo indefinido, luego de 5 años de labor legislativa.

Dijo que se despide del Senado porque en su opinión su ciclo terminó al sacar adelante las reformas del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, así como sus leyes secundarias.

“Ese trabajo ya se hizo, a lo que viene al Senado ha concluido, y con eso se cierra un ciclo en el que puede aportar muchas cosas, también tuve la oportunidad de presidir el Senado y ahora estoy terminando de escribir un libro y lo que toca es atender mis negocios y tomar un tiempo para reflexionar sobre el porqué el enojo de la ciudadanía”, dijo.

A pregunta expresa de si buscará ser candidato al Gobierno de la Ciudad de México, dijo que ese tema “no lo traigo en mente”.

“No estoy pensando en eso, estoy en lo del proyecto académico y en atender a mi familia y hacer otras reflexiones, no tengo en el radar buscar la jefatura de Gobierno, pero uno no debe descartar nada, pero no es la razón por la que pido licencia”, explicó.