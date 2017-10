Opera INE a favor de Zavala: Rodríguez

APRO.-

El aspirante presidencial Jaime Rodríguez acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de operar a favor de Margarita Zavala, al ampliarle el plazo de registro de los precandidatos independientes, una decisión que benefició a la ex panista.

El día último para las inscripciones de los interesados que carecen de partido era el domingo 8, aunque la autoridad electoral determinó que el plazo se extendiera hasta el sábado 14, debido a que, según argumentó, por el sismo del 19 de septiembre el INE interrumpió actividades durante varios días.

Al ampliar el plazo se repusieron las jornadas perdidas durante la crisis.

En entrevista, “El Bronco” señaló que, casualmente, el árbitro de los comicios amplió el plazo que al final favorece a la ex primera dama que recientemente renunció al PAN.

“Creo que le acomodaron las cosas a Margarita, porque es curioso que el INE, la institución electoral, haya ampliado el plazo cuando ya se vencía, el pasado domingo. Y dieron una serie de bandazos en el INE, argumentando una serie de cosas que no son reales, y ampliaron el plazo para el registro, preparándole a Margarita esa posibilidad”, acusó el actual gobernador de Nuevo León.

Esta determinación emanada de la autoridad le da a entender a Rodríguez Calderón que Zavala Gómez del Campo llegó a un arreglo con “el sistema” para competir sin partido, aunque su accionar estará condicionado por más de una fuerza política.

“Desde el principio, no nada más va a depender de su esposo (el ex presidente Felipe Calderón), también del sistema. Para ser independiente necesitaba todo ese proceso anterior y no sé si lo logre y, si lo consigue, bienvenida a la competencia”, señaló.

Luego rechazó que su participación tenga como propósito fragmentar el voto de la oposición para beneficiar al candidato que presente el PRI, como se ha especulado desde que anunció su interés de participar en la contienda electoral del próximo año.

“No. Yo quiero que el PRI deje de gobernar. Lo hice en Nuevo León, lo quiero hacer en el país. No soy palero ni patiño de nadie, ni competiré para quitarle o darle votos a nadie. Competiré para ganar y para buscar ser el primer presidente independiente de este país. Si me salí del PRI no es para hacerle la chamba”, justificó.

“El partidazo y el sistema están desgastados, y el país necesita una transformación”, aseveró.

Por último, señaló que declinaría a favor de otro candidato independiente que obtuviera más firmas que él para presentar ante el INE como requisito de inscripción como aspirante.