No se permitirán actos ilegales en elecciones: Córdova

APRO.-

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que no se permitirán actos ilegales en los procesos electorales, y aseguró que el órgano a su cargo tiene la capacidad para arbitrar la contienda de 2018.

“Actuaremos con apego a la ley dentro de nuestras atribuciones legales”, destacó en una entrevista tras inaugurar el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana.

De acuerdo con Córdova, el INE tiene en sus manos las reglas y las herramientas para evitar que en los procesos electorales se realicen trampas; sin embargo, dijo, es necesario el apoyo de la ciudadanía.

Cuestionado sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revisar los criterios de fiscalización de las recientes elecciones en Coahuila, dijo que se acatará el fallo y que tanto la Dirección Ejecutiva como la Comisión de Fiscalización ya trabajan en ello.

Una vez que se tenga el nuevo dictamen, éste se presentará ante el Consejo General, dentro del plazo de los 15 días que estableció el tribunal para revisarlo, puntualizó.

Sin embargo, advirtió: “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo seguiremos haciendo. Escuchamos las voces de la ciudadanía y la opinión pública; estamos avanzando en consecuencia”.

Admitió que persisten las omisiones del Poder Legislativo que no ha cumplido con crear las reglas, y en ese sentido, apuntó, el INE ha establecido los criterios con los que se va a actuar.

Córdova sostuvo que el tribunal electoral consideró que esos criterios no se pudieron emitir a través de los acuerdos como los creados por el Instituto, “pero eso no significa que no tengamos nuestros propios parámetros y que los vayamos a aplicar con toda la consistencia y rigor de la ley para evitar que haya trampas”.

Previamente, Córdova inauguró los trabajos el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana, “Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio: un panorama latinoamericano”, que tiene como objetivo contribuir con la consolidación de los sistemas democráticos en la región y reforzar su legitimidad.

La importancia de discutir los problemas y retos de la democracia en Latinoamérica reside en que el próximo año ocho naciones de la región celebrarán procesos electorales para renovar todo tipo de cargos públicos tanto a nivel nacional como subnacional, desde presidentes hasta alcaldes, pasando por gobernadores y diputados, señaló.

En conjunto, dijo, “12 países y más del 80 por ciento de la población latinoamericana verán modificados en los próximos meses los equilibrios políticos en sus países, a consecuencia de las decisiones que tomen los electores”.

Lorenzo Córdova destacó que, en efecto, “la democracia en la región está en problemas por el contexto de pobreza, desigualdad y violencia en el que se recrea, pero ésta (la democracia) no debe verse como un problema más sino como un espacio privilegiado para plantear soluciones a los principales problemas”.

Remató: “El acceso desigual al dinero, la deficitaria cultura cívica de nuestras naciones y la baja confianza en los partidos e instituciones públicas, son factores que dañan la calidad de las democracias en el continente, y con ello la gobernabilidad en nuestros países y los cuales serán discutidos en estos tres días”.