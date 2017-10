Mayocomentarios… Margarita Zavala se apresuró: Silva Vela

Darío Salvador asegura que hay desvío de recursos

Lourdes Soria, entre la diputación local y la Alcaldía

Sin definirse el PRI por diputación federal

Felipe Gutiérrez, nuevo presidente de Fundación Colosio

Ante la renuncia de Margarita Zavala a las filas del PAN, para buscar la Presidencia de la República en 2018 a través de una candidatura independiente, el alcalde de Navojoa Raúl Silva Vela, dijo que fue una decisión apresurada su renuncia, pero sin lugar a dudas admitió que esto lastimará al partido en el proceso electoral del próximo año.

Darío Salvador Cárdenas, regidor priísta lamentó que el Gobierno Municipal esté haciendo un mal uso de los recursos públicos, pues en la modernización de la Plaza 5 de Mayo se ha detectado un desvío de alrededor de 6 millones de pesos, argumenta que la Auditoría Superior de la Federación ha observado malos manejos en el uso de los recursos públicos en Navojoa y falta de transparencia a pesar que es el segundo municipio de Sonora mejor evaluado en las Cuentas Públicas de 2016.

En Huatabampo sigue el agua revuelta entre los priístas pues aún se mueven algunos personajes políticos en el municipio con la finalidad de notarse para acceder a las candidaturas, uno de los casos es el de la secretaria de Acción Indígena, Lourdes Soria Rivera, pues se ha dado a la tarea de esperar si la equidad de género le favorece y aparece en las boletas electorales, dicen que ella ha mencionado que su interés es la diputación local o la Presidencia Municipal; quien se escucha fuerte y al parecer es uno de los chipilones de la gobernadora es Heliodoro Soto Holguín, actual alcalde de Huatabampo y a quien algunos políticos lo han nombrado para la diputación local, todo indica que la disputa por los dos cargos, el de diputado local y alcalde, se encuentra entre estos dos personajes políticos.

Por la diputación local aún sigue en la lucha Luis Germán Espinoza, actual delegado de la CDI, y quien ha recorrido en los últimos meses con más empeño las comunidades indígenas del Distrito 07, otro que no baja el ritmo el Manuel Bustamante, actual secretario de CECOP y ex alcalde de Benito Juárez; se dice que otro interesado es el delegado de SEDESOL, Rosario Quiñones, quien también se ha dado el gusto de placearse en este sector del Estado entregando obras. Dicen que en política el candidato es el que menos se mueve antes de tiempo, lo cual nos podría dar como resultado lo que ya hemos comentado, que Alberto Natanael Guerrero López nos dé la sorpresa y esté interesado en este cargo, lo claro es que se acaba el tiempo, ya queda un mes y aún no se definen en el partido, aunque siempre han dejado claro que al final les gusta trabajar en unidad sea quien sea el candidato elegido.

Siguen los cambios dentro del Partido Revolucionario Institucional, ahora tocó el turno al doctor Joaquín Flores, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 dejar su cargo como presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio entrando a su relevo el doctor Felipe Gutiérrez, el actual Director del Hospital General. Dicen las malas lenguas que Joaquín Flores se enteró por las noticias que ya no representaba ese cargo, pero no creo que Bulmaro Pacheco, presidente estatal de la Fundación Colosio o Remedios Pulido Torres, líder del tricolor en Navojoa, no se hayan tomado el tiempo de avisarle, aunque esta técnica de cambio sin avisar se ha dado en las últimas semanas al interior del partido, así se la aplicaron a Max Ibarra ahora ex líder de los jóvenes priístas y a Martha Pérez ahora ex líder de las mujeres priístas.