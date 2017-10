Listo PVEM para competir solo

EL UNIVERSAL.-

Tras renovar, a mano alzada y en menos de 25 minutos, a su máximo órgano de dirección, el Partido Verde (PVEM) se declaró listo para competir solo en los comicios federales 2018, donde se elegirá al próximo presidente de la República y se renovará por completo al Congreso de la Unión.

El vocero nacional del PVEM, Carlos Puente aclaró que será antes del 14 de noviembre cuando este organismo político defina su política de alianzas, aunque subrayó que su partido no buscará fuera un cuadro para competir por la Presidencia de la República cuando lo tienen dentro. “Hoy el Verde tiene una visión de país clara, definida, en lo cual nosotros saldremos nosotros en 2018 con la mayor cantidad de candidatos y candidatas posibles a ese proceso electoral, el Verde está listo para ir solo, no requiere de ningún otro instituto político para salir al proceso electoral del 2018.

“El Verde no es que tenga sólo mujeres y hombres que puedan hacer el trabajo, el Verde tiene proyecto y tiene propuesta y eso es lo quiere implementar, no guarros por una figura que lleva 20 años haciendo campaña, o por una figura sensacionalista y de división de partido, no guarros simplemente por una cara, un hombre o una mujer”, dijo.

Me sorprende que sigamos señalando que hay un propio por ir o no ir en una coalición y, vuelvo a repetirlo, a un partido político, en este caso el Verde, o cualquier otro partido, le cuesta ir a una coalición, porque hace muchos años dejamos de contender en un solo logo, ahora cada quien va por sus votos, agregó.