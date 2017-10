Como les dijimos en días pasados…

… Carril San Isidro tendrá evento el próximo sábado 21 de octubre, mientras que Masiaca lo hará el domingo 22 de octubre.

Esto habla señores primero que nada de la buena disposición por parte de Carril San Isidro, pues ellos tenían la fecha del 22, pero para el bien de la afición y de ambas empresas, el “Majestuoso” decidió cambiar su evento y así el sur de Sonora tendrá doble actividad el próximo fin de semana.

Esto provocará que la afición pueda asistir a ambos eventos y disfrutar de dos atractivos programas, pues tanto San Isidro como Masiaca han dado buenos avances para el 21 y 22 de octubre.

Curiosamente en ambos inmuebles habrá un Maturity de 100 metros, lo que le pone más sabor a los dos eventos.

En el certamen de Masiaca competirán La Dona, La Penélope, El Maestro, La Pimienta, El Primo, La Azucena, La Cocoa, La Polvorita y La Gloria.

Los ganadores de las tres tercias definirán a los finalistas, quienes se repartirán el premio de la inscripción en 70% al primero, 20 al segundo y 10 al tercero.

La primera ronda se jugará de la siguiente manera:

La Dona Vs. La Penélope Vs. El Maestro en 100 metros.

La Pimienta Vs. El Primo Vs. La Azucena en 100 metros.

La Cocoa Vs. La Polvorita Vs. La Gloria en 100 metros.

A estas competencias se le agregará la estelar de la tarde, donde El Karma le hará los honores a El Mayul en las 300 varas, duelazo entre Sonora y Sinaloa que seguramente jalará a cientos de aficionados del vecino Estado.

Y sí le agregamos que ese domingo en Masiaca se realizará la esperada Calcuta del tradicional Futurity Criollo del sur de Sonora, pues todo luce para que se registre un lleno total en el inmueble del amigo Lacho Verdugo.

En lo que fue la tradicional junta de carrereros de San Isidro, tenemos que los amigos Leo, Enrique y Omar de la cuadra Rancherita deleitaron a todos los presentes con una sabrosa carne asada.

Enseguida el ingeniero Carlos Cajigas inició la reunión en la que se dieron cita varias cuadras de la región con la intención de continuar confeccionando el programa del próximo sábado 21 de octubre; así como también posibles amarres para futuros eventos, pues hay bastante caballada disponible como es el caso de El Compa Güero, El Ondeado, El Oaxaca, La Bárbara, El Candidato, El Juan Colorado, El Príncipe, El Terco, La Chita, La Lady OXXO, El Diablo, La Sewa, El Loco, El Pípilas y El Peladito.

Enseguida se pasó a lo que nos ha preparado San Isidro para el sábado 21 de octubre, sobresaliendo sin duda alguna de las 4 competencias del Maturity de 100 metros, donde los ganadores pasarán a la gran final del 12 de noviembre.

La primera eliminatoria se jugará de la siguiente manera:

La Princesa Zoe Vs. La Enriqueta en 100 metros.

El Fantasma Vs. El Sinaloense en 100 metros.

La Consentida Vs. La Pequeña Sofía en 100 metros.

El Pollo Vs. El Dorado Vs. El Gato Negro en 100 metros.

El resto del programa de San Isidro para ese día lo conforman:

La Piloto Vs. El Diablito en 225 metros.

El Torbellino Vs. El Presidente en 150 metros.

