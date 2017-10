Actúa Fiscalía correctamente

Con detenciones en casas de empeño

Mónica Miranda

La mayoría de los artículos robados paran en las casas de empeño, es por eso que la medida implementada por la Fiscalía General de Justicia para realizar detenciones del personal en operativos, es correcta e inhibe que los empleados de estos negocios reciban objetos de ilegal procedencia, declaró Adolfo García Morales.

El secretario de Seguridad en Sonora, dijo que la ley es clara y debe cumplirse sin distingo de edades o género, aún cuando la situación produzca descontento social como sucedió con el caso de la joven Kassandra.

Agregó que en las revisiones administrativas que realiza Seguridad Pública Estatal desde 2016, se han decomisado 3 mil artículos robados, sin embargo no se tenían las facultades legales para realizar las detenciones hasta que se aprobó la ley que regula casas de empeño hace 2 meses.

“Vamos entrándole al tema, yo les pido que nos apoyen porque la gran demanda es, bájenle al robo y a los que trabajan en las casas de empeño, desde aquí un mensaje, no les hagan caso a los dueños, no reciban artículos robados y no les va a pasar nada”.

Reconoció que la ley recién aprobada por el congreso local, responsabiliza a quien recibe el objeto y no a los dueños de la casas de empeño, pero dijo sería una cuestión que se tendría que modificar por parte de los diputados.