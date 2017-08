Por: Joel Luna

POCOS son los privilegiados de tener en sus manos el libro de Ronnie Camacho, que apenas el viernes pasado fue presentado en las instalaciones del ITSON Campus Guaymas. Ayer, mi buen amigo Boby Ramos me entregó un ejemplar y con dedicatoria hacia mi persona, un privilegio que pocos, repito, pueden tener. Tengo el gusto de conocer al señor Ronnie Camacho y la verdad es gratificante tener charlas con este señorón del beisbol mexicano, una verdadera leyenda que me hubiera gustado ver jugar y ser parte de su rica historia deportiva. Gracias primero a mi amigo Boby Ramos por este detallazo y al señorón Camacho por darse el tiempo de firmarlo y dedicarlo a un servidor, desde ya en los tesoros más preciados de mi carrera como comunicador deportivo.

LA derrota contundente del las Chivas ante Monterrey evidencian al equipo de Matías Almeyda. 4-1 no es para alarmarse, pero sí para ocuparse; no tarda en empezar a despotricar el señor Vergara en contra de alguien en su organización, no tiene paciencia el tipo y luego quiere culpables. Lo que hizo Almeyda en el torneo pasado puede quedar sepultado si sigue la mala racha.

EN fin, la otra cara de la moneda, el América tiene un gran arranque luego de la derrota ante Querétaro. En la fecha uno levantó el vuelo y lleva tres victorias, suma 9 puntos. Los del “Piojo” Herrera están que no creen en nadie; los expertos del futbol mexicano lo tienen como favorito para el título. Esto apenas arranca y es muy pronto para hacerse a pronósticos.

CAMBIANDO de tema, gran revuelo está levantando la función de box del próximo 2 de septiembre en la Arena ITSON, donde Irak “Magnífico” Díaz enfrenta a Luis “Nica” Concepción; el ganador de este duelo estará prácticamente con una oportunidad de buscar un titulo mundial; seguramente en la Arena ITSON hará acto de presencia Hernán “Tyson” Márquez, este peleador de Empalme, Sonora, protagonizo la pelea del año contra “El Nica” en Panamá, y le debe de traer recuerdo al “Nica” la presencia del chaparrón de Empalme, Sonora. Jorge Mercado, presidente de Sultan Promotion, busca que no se escape ningún detalle y que todo salga conforme a lo planeado.